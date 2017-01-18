Строительство следственного изолятора в Уральске откладывается на неопределенный срок

Строительство нового следственного изолятора в Уральске было приостановлено из-за отсутствия финансирования из республиканского бюджета и подорожает из-за курса доллара.

Об этом стало известно 18 января в ходе общественных слушаний по обсуждению экологической составляющей при строительстве этого объекта. Общественные слушания Департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) провел в Зачаганске в здании местной библиотеки.

В частности, заместитель начальника ДУИС Асхат Кулжанов сообщил, что строительство нового следственного изолятора началось в 2013 году, однако в 2015 году было приостановлено из-за отсутствия финансирования. После почти двухлетнего простоя МВД намерено возобновить строительство, но из-за роста цен на стройматериалы и техническое оборудование проектно-сметную документацию необходимо откорректировать.

— Есть три фактора, которые повлияли на стоимость проекта — стоимость стройматериалов, стоимость технологического оборудования для такого специфического объекта и изменений технических условий. Дело в том, что с момента начала строительства данный район активно застраивался, изменились точки подключения к инженерным сетям и так далее. Соответственно необходимо вносит все эти изменения в проектную документацию, — сказал главный инженер подрядной организации Анатолй Мякушин.

По словам Асхата Кулжанова первоначально строительство этого объекта оценивалось в 5 млрд тенге.

— Теперь после корректировки проектно-сметной документации стоимость, конечно вырастет. Насколько много я не могу сказать. Первоначально объект по графику планировалось построить в декабре 2016 года. В настоящее время объект построен на 70%. Теперь, после того как на уровне республики принято решение о возобновлении финансирования, мы намерены завершить строительство. Но окончательного срока завершения я тоже не могу сейчас назвать, так как после корректировки ПСД пройдет госэкспертизу, — сказал Асхат Кулжанов.

По его словам необходимость строительства здания нового следственного изолятора продиктовано тем, что нынешнее здание СИЗО устарело и не соответствует современным санитарным нормам и нормам безопасности содержания людей. Нынешнее здание СИЗО было построено в 1850 году и изначально предназначалось как место содержания людей в неволе.