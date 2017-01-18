Гражданских активистов, ехавших в Атырау на суд над Максом Бокаевым и Талгатом Аяном, задержали в пути полицейские

Уральских активистов, которые ехали на судебный процесс над Максом Бокаевым и Талгатом Аян в Атырау задержали в пути.

Сегодня ночью двое уральских общественников Исатай Утепов и Бауржан Алипкалиев с трудом смогли выехать в Атырау на судебный процесс над Максом Бокаевым и Талгатом Аян, которых арестовали после весеннего многотысячного мирного митинга в Атырау. Примерно в шестом часу утра Исатай Утепов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал следующую запись:

«5 часов утра! Таксисты с которыми договорились ехать в Атырау разом перестали отвечать на наши звонки.

Накануне с Бауржан Алипкалиев договорились поехать на процесс Макса и Талгата. Но по всей видимости недремлющее око большого не брата внесли в нашу поездку свои корректировки. Что тут сказать? Просто нет слов!»

Активистам все-таки удалось покинуть Уральск. Примерно через три часа Исатай Утепов сообщил также в социальных сетях, что машину такси, на которой они ехали в Атырау задержали полицейские в районе поселка Индер.

— Нашу машину остановили и продержали 2 часа. Официальная причина — ориентировка, якобы поступившая по факту угона. В конце концов нас отпустили уже после того, как судебный процесс начался, — рассказал Исатай Утепов корреспонденту УН по телефону.

Напомним, что двумя днями ранее также столкнулся с трудностями при выезде в Атырау на процесс общественник Рамазан Есергепов и правозащитник Амангельды Шорманбаев. Рамазану Есергепову незадолго до вылета из Алматы прислали на телефон СМС с официальным сообщением от авиакомпании о том, что якобы вылет рейса из Алматы откладывается на три часа. Однако, когда Рамазан Есергепов приехал в аэропорт стало известно, что самолет вылетел вовремя. Амангельды Шорманбаеву ночью перед вылетом кто-то заменил госномер автомобиля. Когда правозащитник отъехал от дома в сторону аэропорта его остановил наряд полиции и задержал для составления протокола за использование подложных государственных номеров.