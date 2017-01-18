В Уральске определены места массовых купаний на Крещение Господне ( интерактивная карта)

ДЧС ЗКО определил 14 официальных мест, где уральцы могут окунуться в прорубь.

С утра 19 января на местах купания будет дежурить Специальный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО. Однако это не отменяет соблюдения правил по технике безопасности на воде.

— Купание в Крещенской купели – это не праздное развлечение, а приобщение к вере, — напоминают в ДЧС ЗКО. — Не забывайте о своем моральном облике.

Архимандрит Уральской епархии, отец Феодосий рекомендует купаться после праздничной службы в 11 утра и до заката солнца. Также священнослужитель дал советы для уральцев, собирающихся купаться на Крещение.

— До самого процесса купания в проруби распивать алкогольные напитки нельзя, — говорит отец Феодосий. – Уже после купания, дома можно выпить что-нибудь согревающее. Самое главное, во время купания соблюдать правила техники безопасности. Тем, кто болеет простудными заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и страдает от перепадов давления лучше от купания воздержаться.

19 января в Уральске и области ожидается температура 10-15С ниже нуля , без осадков, ожидается переменная облачность, — сообщает Казгидромет.

Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний, либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.

Существует ряд противопоказаний к окунанию в проруби:

— беременность;

— сердечно-сосудистые заболевания;

— заболевания нервной системы;

— заболевания органов дыхания;

— сахарный диабет;

— заболевания щитовидной железы;

— заболевания глаз;

— прием алкоголя перед окунанием;

— отсутствие подготовки у детей и пожилых людей;

— хронические воспалительные процессы;

— заболевания мочеполовой системы;

— кожно-венерические заболевания;

— заболевания периферической нервной системы.

Первая помощь при переохлаждении При первых признаках переохлаждения — ознобе, дрожании, синюшности кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног — человеку необходимо оказать помощь. 1. При легкой степени переохлаждения пострадавшего достаточно тепло одеть, напоить горячим чаем. 2. При средней и тяжелой степени переохлаждения тело человека необходимо растереть шерстяной тканью, сделать массаж. Затем тепло одеть, уложить в постель. Согревание должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА



