В Уральске определены места массовых купаний на Крещение Господне ( интерактивная карта)
ДЧС ЗКО определил 14 официальных мест, где уральцы могут окунуться в прорубь.
С утра 19 января на местах купания будет дежурить Специальный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО. Однако это не отменяет соблюдения правил по технике безопасности на воде.
— Купание в Крещенской купели – это не праздное развлечение, а приобщение к вере, — напоминают в ДЧС ЗКО. — Не забывайте о своем моральном облике.
Архимандрит Уральской епархии, отец Феодосий рекомендует купаться после праздничной службы в 11 утра и до заката солнца. Также священнослужитель дал советы для уральцев, собирающихся купаться на Крещение.
— До самого процесса купания в проруби распивать алкогольные напитки нельзя, — говорит отец Феодосий. – Уже после купания, дома можно выпить что-нибудь согревающее. Самое главное, во время купания соблюдать правила техники безопасности. Тем, кто болеет простудными заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и страдает от перепадов давления лучше от купания воздержаться.
19 января в Уральске и области ожидается температура 10-15С ниже нуля , без осадков, ожидается переменная облачность, — сообщает Казгидромет.
Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний, либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.
Существует ряд противопоказаний к окунанию в проруби:
— беременность;
— сердечно-сосудистые заболевания;
— заболевания нервной системы;
— заболевания органов дыхания;
— сахарный диабет;
— заболевания щитовидной железы;
— заболевания глаз;
— прием алкоголя перед окунанием;
— отсутствие подготовки у детей и пожилых людей;
— хронические воспалительные процессы;
— заболевания мочеполовой системы;
— кожно-венерические заболевания;
— заболевания периферической нервной системы.
Первая помощь при переохлаждении
При первых признаках переохлаждения — ознобе, дрожании, синюшности кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног — человеку необходимо оказать помощь.
1. При легкой степени переохлаждения пострадавшего достаточно тепло одеть, напоить горячим чаем.
2. При средней и тяжелой степени переохлаждения тело человека необходимо растереть шерстяной тканью, сделать массаж. Затем тепло одеть, уложить в постель. Согревание должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА