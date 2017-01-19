Аким Уральска предложил жителям Желаево самим открыть частный детский сад

Данная проблема рассматривалась вчера, 18 января во время ежегодной отчетной встречи акима Желаево. На встрече также присутствовал аким города Н. Турегалиев.

Нариман Турегалиев поставил в пример городских предпринимателей.

— За прошлый год силами уральских предпринимателей построено 11 детских садов, а всего в городе имеется 21 частный садик, — сообщил аким города. – Если в Желаево есть предприниматели, готовые заняться открытием детского сада, то мы будем только за эту идею. Государство выделяет денежные средства для поддержки таких идей.

Ответственность за решение этого вопроса Турегалиев возложил на городской отдел образования.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА