Аким Уральска предложил жителям Желаево самим открыть частный детский сад
Данная проблема рассматривалась вчера, 18 января во время ежегодной отчетной встречи акима Желаево. На встрече также присутствовал аким города Н. Турегалиев.
Нариман Турегалиев поставил в пример городских предпринимателей.
— За прошлый год силами уральских предпринимателей построено 11 детских садов, а всего в городе имеется 21 частный садик, — сообщил аким города. – Если в Желаево есть предприниматели, готовые заняться открытием детского сада, то мы будем только за эту идею. Государство выделяет денежные средства для поддержки таких идей.
Ответственность за решение этого вопроса Турегалиев возложил на городской отдел образования.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Идея хорошая и быстро можно реализовать. Вот у нас на районе открыли Бобек. Так там цена за ребенка как в госсадике. Я дочку туда отвел. Условия шикарные. Если в Желаево нет садика, то предприниматели могут на этом заработать.
Я думаю жителям удобно отвозить в город своих детей, так как все работают в городе. Я думаю вообще сперва нужно узнать сколько детей там в возрасте до 5 лет.
Аким Уральска, на просьбу желаевцев построить садик, предложил им перестать рожать и требовать что то от государства.)
Молодец аким! Перевел стрелы на предпринемателей и был таков!Зачем тогда ваши отчеты кому они нужны?
Какая разница частная она или нет. Главное чтобы дети ходили в сад. Тем более в некоторых частных садах оплата не так уж дорогая (в некоторых дорого). Вообще я приветствую открытие частных садов. У меня знакомая работала нянкой, и вот она устроилась в один частный сад. Так что молодцы!
Получается у всех по разному. У нас в государственном на питание сдаем около 10тысяч тенге и все. В частных в одном около 20 в другом 25тысяч.
Значит часник сам выбирает сколько брать денег? Вам повезло в Бобеке. А нам жителям микрорайонов нет.