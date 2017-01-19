Погода -14oC
$330.55
353.09
5.58
Опубликовано: Чт, Янв 19th, 2017
18 Страна

Число подключившихся к голодовке нефтяников растет

Ряды объявивиших голодовку сотрудников нефтесервисной компании в Мангистауской области пополнили нефтяники, работающие вахтовым методом на месторождениях Каламкас и Жетыбай. Голодовка проходит в офисе профсоюза Oil Construction Company. Участники акции протеста призывают президентскую партию «Нур Отан» прислушаться к их требованиям. В областном филиале партии власти говорят, что не получали никакого заявления от нефтяников.

Рабочие нефтесервисной компанииOil Construction Company (OCC), объявившие голодовку протеста. Актау, 18 января 2017 года.

Сотни работников компании Oil Construction Company (ОСС) в Мангистауской области вот уже почти две недели держат голодовку с требованием зарегистрировать республиканскую Конфедерацию независимых профсоюзов. Ряды участников голодовки 17 января пополнили сотни работников нефтесервисных компаний, осваивающих месторождения Каламкас и Жетыбай. Сейчас количество протестующих возросло до 400 человек.

Работник компании ОСС, мать троих детей Акзер Нуржанова, – одна из поддержавших протест.

— Если нас не услышат власти и если нашу проблему не решат в рамках закона, мы все готовы пойти на голодовку. Я пришла поддержать голодающих как мать, как работник и как жительница Мангистауской области. С сегодняшнего дня объявляю голодовку, — говорит Акзер Нуржанова.

Поддержавшие слова Акзер Нуржановой повторили, что у них одно лишь требование – регистрация Конфедерации независимых профсоюзов. «Независимому государству – независимый профсоюз!» — проскандировали они.

Медик бригады скорой помощи измеряет давление участнику голодовки, сотруднику Oil Construction Company. Актау, 9 января 2017 года.

Нефтяники ОСС, объявившие голодовку, говорят, что являются членами президентской партии «Нур Отан». Они высказывают обиду в адрес областного филиала партии.

Машинист ОСС Максат Топеев говорит, что 9 января он встретился в Актау с одним из заместителей председателя областного филиала партии «Нур Отан» Мухамбетом Жунбасовым, который, по словам рабочего, пообещал приехать к протестующим.

— Весь народ, находящиеся здесь работники платят взносы партии «Нур Отан». Для чего они их платят, если партия не защищает народ, не сопереживает ему? Почему не придут и не узнают, в чем дело? Мы здесь находимся не ради денег, а ради того, чтобы защитить независимый профсоюз. Сколько человек здесь голодает?! – возмущается нефтяник Имангали Молдагалиев.

Первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Нур Отан» Халила Нургалиева сообщила, что «в курсе голодовки нефтяников», но не едет к протестующим, потому что «голодовка незаконная». Халила Нургалиева отвергла слова нефтяников о том, что они приходили в «Нур Отан». Она ссылается на отсутствие заявления от нефтяников.

— Они нас не слушают. К нам с заявлением не обращались. Если напишут заявление, отправимся, — сказала Халила Нургалиева.

Максат Тасыбаев, который работает в компании ОСС на протяжении 40 лет, говорит, что заместитель прокурора области пригласил нефтяников в Астану за стол переговоров, однако через два дня перенес дату встречи.

— Что это значит? Народ взволнован. Не может такого быть, чтобы сказанное не довели до главы государства, — говорит нефтяник.

Заместитель прокурора Мангистауской области Ержан Бердибеков не прокомментировал Азаттыку ситуацию. Через сотрудника организационного отдела прокуратуры Айбека Мунатова он передал, чтобы журналисты обратились с официальным запросом. Временно исполняющий обязанности акима Мангистауской области Суйиндик Алдашев тоже отказался от комментариев, сославшись на «занятость».

Независимый профсоюз ОСС был создан в 2011 году. Членами организации являются 1611 человек. Предприятие ОСС оказывает сервисные услуги компании «Мангистаумунайгаз», разрабатывающей месторождения Каламкас и Жетыбай. Работники ОСС с 5 января держат голодовку в знак протеста против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов.

Постановление о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов вынес 4 января этого года специализированный экономический суд Южно-Казахстанской области. Офис профсоюзной организации расположен в городе Шымкенте.

rus.azattyq.org

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-19
Утром-14 ℃
Днем-14 ℃
Вечером-16.3 ℃
Ночью-13.45 ℃
Влажность75 %
ДавлениеhPa 1038.39
Скорость ветра1.82 м/с
2017-01-20
Утром-14.06 ℃
Днем-12.17 ℃
Вечером-9.27 ℃
Ночью-6.68 ℃
Влажность82 %
ДавлениеhPa 1023.84
Скорость ветра7.54 м/с