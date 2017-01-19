Число подключившихся к голодовке нефтяников растет

Ряды объявивиших голодовку сотрудников нефтесервисной компании в Мангистауской области пополнили нефтяники, работающие вахтовым методом на месторождениях Каламкас и Жетыбай. Голодовка проходит в офисе профсоюза Oil Construction Company. Участники акции протеста призывают президентскую партию «Нур Отан» прислушаться к их требованиям. В областном филиале партии власти говорят, что не получали никакого заявления от нефтяников.

Сотни работников компании Oil Construction Company (ОСС) в Мангистауской области вот уже почти две недели держат голодовку с требованием зарегистрировать республиканскую Конфедерацию независимых профсоюзов. Ряды участников голодовки 17 января пополнили сотни работников нефтесервисных компаний, осваивающих месторождения Каламкас и Жетыбай. Сейчас количество протестующих возросло до 400 человек.

Работник компании ОСС, мать троих детей Акзер Нуржанова, – одна из поддержавших протест.

— Если нас не услышат власти и если нашу проблему не решат в рамках закона, мы все готовы пойти на голодовку. Я пришла поддержать голодающих как мать, как работник и как жительница Мангистауской области. С сегодняшнего дня объявляю голодовку, — говорит Акзер Нуржанова.

Поддержавшие слова Акзер Нуржановой повторили, что у них одно лишь требование – регистрация Конфедерации независимых профсоюзов. «Независимому государству – независимый профсоюз!» — проскандировали они.

Нефтяники ОСС, объявившие голодовку, говорят, что являются членами президентской партии «Нур Отан». Они высказывают обиду в адрес областного филиала партии.

Машинист ОСС Максат Топеев говорит, что 9 января он встретился в Актау с одним из заместителей председателя областного филиала партии «Нур Отан» Мухамбетом Жунбасовым, который, по словам рабочего, пообещал приехать к протестующим.

— Весь народ, находящиеся здесь работники платят взносы партии «Нур Отан». Для чего они их платят, если партия не защищает народ, не сопереживает ему? Почему не придут и не узнают, в чем дело? Мы здесь находимся не ради денег, а ради того, чтобы защитить независимый профсоюз. Сколько человек здесь голодает?! – возмущается нефтяник Имангали Молдагалиев.

Первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Нур Отан» Халила Нургалиева сообщила, что «в курсе голодовки нефтяников», но не едет к протестующим, потому что «голодовка незаконная». Халила Нургалиева отвергла слова нефтяников о том, что они приходили в «Нур Отан». Она ссылается на отсутствие заявления от нефтяников.

— Они нас не слушают. К нам с заявлением не обращались. Если напишут заявление, отправимся, — сказала Халила Нургалиева.

Максат Тасыбаев, который работает в компании ОСС на протяжении 40 лет, говорит, что заместитель прокурора области пригласил нефтяников в Астану за стол переговоров, однако через два дня перенес дату встречи.

— Что это значит? Народ взволнован. Не может такого быть, чтобы сказанное не довели до главы государства, — говорит нефтяник.

Заместитель прокурора Мангистауской области Ержан Бердибеков не прокомментировал Азаттыку ситуацию. Через сотрудника организационного отдела прокуратуры Айбека Мунатова он передал, чтобы журналисты обратились с официальным запросом. Временно исполняющий обязанности акима Мангистауской области Суйиндик Алдашев тоже отказался от комментариев, сославшись на «занятость».

Независимый профсоюз ОСС был создан в 2011 году. Членами организации являются 1611 человек. Предприятие ОСС оказывает сервисные услуги компании «Мангистаумунайгаз», разрабатывающей месторождения Каламкас и Жетыбай. Работники ОСС с 5 января держат голодовку в знак протеста против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов.

Постановление о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов вынес 4 января этого года специализированный экономический суд Южно-Казахстанской области. Офис профсоюзной организации расположен в городе Шымкенте.

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