Мировая экономика дошла до Судного дня. Роботизация уничтожит рынок труда и нынешнюю финансовую систему

Роботы производят товары, работают в офисах и потребляют услуги — это уже не фантастика. Вероятно, им скоро будет предоставлен специальный юридический статус. В новой экономике не будет наличных денег, а граждане развитых стран вместо работы будут иметь гарантированный доход. Проблема в том, как говорят некоторые эксперты, что подобные трансформации всегда сопровождаются глобальными катаклизмами.

«Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой город — точнее, «наш город». Я ничем не владею. У меня нет своего автомобиля. У меня нет своего дома. У меня нет своей бытовой техники и одежды… Иногда я раздражаюсь по поводу того, что у меня нет больше личной жизни. Нет мест, куда я могу пойти и не быть зарегистрированной. Я знаю, что записывается все, что я делаю, о чем думаю и мечтаю. Я просто надеюсь, что никто не будет использовать это против меня. Мне нравится наша жизнь. Она намного лучше, чем та, которой мы жили раньше, пока не стало понятно, что мы не можем дальше существовать с прежней моделью роста».

Такой образ будущего рисует член парламента Дании Ида Окен в своей заметке на сайте Всемирного экономического форума.

В мире датской законодательницы Иды Окен все прекрасно: чистая окружающая среда, поскольку используется чистая энергия и происходит полная переработка всего, что производится, отсутствие необходимости работать («теперь есть время для размышлений, время для креатива и время для претворения идей в жизнь»), а товары, услуги и контент бесплатны.

Ида Окен полагает, что будут и те, кто не готов принять столь радикальные изменения. Часть людей живут за пределами городов, не захотев стать частью нового мира, в котором машины и искусственный интеллект взяли на себя всю работу.

«Меня беспокоят люди, которые живут вне города. Мы потеряли их по пути», — сожалеет депутат датского парламента.

В этой идиллической картинке важен не только сам образ будущего, но и то, что до Эдема, или Судного дня (кому как нравится), по мнению автора, осталось меньше 15 лет. Возможно, что столь малый срок для столь глобальных изменений — вовсе не утопия.

Все ключевые процессы — переход на возобновляемые источники энергии, замещение человека роботами и компьютерными системами, построение глобальной информационной сети, включающей в себя все гаджеты (от смартфона до холодильника и автомобиля), отказ от наличных денег и внедрение гарантированного дохода — уже запущены.

Заместитель генерального директора АО РВК Евгений Кузнецов на прошедшем на днях Гайдаровском форуме в РАНХиГС отметил, что «через 3–5 лет мы получим ситуацию, когда по функциям мы не сможем отличить роботов от человека».

Финансы, медицина, наука и другие отрасли, ранее бывшие исключительно «человеческими», стремительно автоматизируются. Недавно Сбербанк сообщил, что планирует сократить три тысячи рабочих мест в 2017 году из-за робота-юриста.

«Буквально в четвертом квартале мы запустили робота-юриста, который может сам писать исковые заявления. Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года», — заявил зампред правления Сбербанка Вадим Кулик.

По его словам, использование роботов будет расширяться, что создает проблему для людей-специалистов: «Чем больше, активнее мы развиваем семейство этих роботов, тем больше специальностей начинают подвергаться этой угрозе».

Ранее Герман Греф говорил, что «если сравнить банк сегодня и Сбербанк пять лет назад, то примерно 50% тех решений, которые принимались людьми, сегодня принимаются машинами».

Еще через пять лет, по оценке главы Сбербанка, «мы сможем принимать примерно 80% всех решений автоматически с помощью искусственного интеллекта», что приведет к потере десятков тысяч рабочих мест.

В мире из-за роботизации миллионы людей потеряют работу в ближайшее время.

В январском докладе Исследовательского института Mitsubishi отмечалось, что только в Японии к 2030 году роботы вытеснят с рынка труда 2,4 млн человек. По оценкам экспертов, рабочие места будут закрываться в промышленности, сфере услуг и продаж.

«Золотая эпоха промышленности, нефти, недвижимости и сегодняшней финансовой системы подходит к концу», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев, выступая в рамках Гайдаровского форума. В ближайшем будущем технологические компании будут создавать прототипы, а производственные компании, находясь у них на аутсорсинге, будут производить полномасштабные рабочие модели.

Таким образом, почти все традиционные отрасли будут в ближайшем будущем подвергнуты глубокому «апгрейду». Но что делать с миллионами потерявших работу людей и теми, кто ее никогда иметь не будет?

Одновременно с этим будет демонтироваться старая денежно-финансовая система. Наличные деньги вскоре перестанут существовать, как и традиционные банки. В прошлом году Дания одной из первых объявила о постепенном отказе от наличных.

Роботизация столь реальна, что в Европарламенте начато обсуждение инициативы по приданию системам с искусственным интеллектом правового статуса «электронных лиц», с правами и ответственностью.

Ответ уже найден. Развитые страны введут гарантированный доход для своих граждан. Так, в Финляндии уже начат эксперимент по выплате (пока ограниченному кругу граждан) гарантированной суммы в €560.

В новой экономике роботы будут генерировать и основной доход для корпораций, и основной поток налогов, прогнозируют эксперты. Евгений Кузнецов отмечает, что роботы станут в том числе потребителями производимых ими же продуктов.

«Однажды роботы будут производить то, что сейчас делают люди», поэтому владельцы роботов должны будут платить налоги, чтобы финансировать потребности членов общества, которые больше не будут заниматься профессиональной деятельностью, предположил профессор Юрген Шмидхубер, директор Швейцарской лаборатории искусственного интеллекта, в интервью газете SonntagsBlick.

Итак, мир всеобщего благоденствия Иды Окен вполне реален. Роботы выполняют всю «грязную» работу, а люди, по мнению создателя Tesla и SpaceX Илона Маска, «будут иметь время, чтобы делать другие, более сложные, более интересные вещи». От такой перспективы захватывает дух, но не стоит радоваться.

Пока столкновение новой экономики и старой привело к тому, что средний класс беднеет. Согласно исследованию компании McKinsey, более 70% американцев считают, что их доходы снизились за последние 10 лет.

Зато богатые становятся только богаче. По последним подсчетам благотворительной организации Oxfam, более половины совокупного мирового богатства находится в руках 1% населения планеты.

Новая экономика даст бедным и безработным возможность выжить. Но гарантированный доход и максимально дешевые базовые товары и услуги — это исключительно пособие по бедности. Только настоящая работа (а ее будет немного) станет ключом к более достойной жизни, где продукты будут натуральными, а доступные блага — действительно впечатляющими.

Глобальные смены технологических укладов, как правило, сопровождаются глобальной же турбулентностью и катаклизмами, напоминает Евгений Кузнецов из РВК.

Кто-то контролирует процесс развития систем искусственного интеллекта? А кто контролирует тех, кто контролирует интернет? Новые технологии неизбежно приведут к созданию новых вооружений. Кто гарантирует, что они не будут опробованы в ближайшем будущем? Есть ли хотя бы какой-то план действий на случай появления лекарства от старости или источника дешевой и чистой энергии? Чем на самом деле занять десятки миллионов людей, которым не надо будет работать?

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