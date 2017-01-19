Норма о «деанонимизации» пользователей сайтов исключена из законопроекта

Министерство информации и коммуникаций Казахстана исключило из находящегося в стадии обсуждения профильного проекта закона норму, обязывающую интернет-пользователей, желающих оставить комментарий на казахстанских сайтах, заключать пользовательское соглашение, сообщил глава ведомства Даурен Абаев.

«На всех этапах обсуждения участники прений уделили особое внимание норме о так называемой «деанонимизации» комментаторов. Хочу отметить, что она была направлена на борьбу с троллингом, вбросами непроверенной информации, провокациями, пропагандой экстремизма и призывами к социальной розни», — написал Д.Абаев на своей странице на Facebook в четверг.

Кроме того, отметил он, в рамках заседаний рабочей группы, экспертами и журналистами высказывались замечания касательно предложения о регистрации блогеров.

«Мы предполагали, что эта норма будет носить добровольный характер и даст возможность популярным пользователям сети получить весь объем прав, которыми обладают СМИ», — пояснил министр.

«Так как министерство взяло курс на открытость и учитывает рекомендации общественности, сегодня было принято решение об исключении упомянутых норм из проекта закона», — сообщил Д.Абаев.

Накануне в ходе общественных слушаний по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» зампредседателя комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ министерства информации и коммуникаций Михаил Комиссаров сообщил, что нормами документа предусматривается процедура аутентификации интернет-пользователей, оставляющих комментарии на казахстанских сайтах.

«Чтобы пользователь мог оставить комментарий, он должен пройти процедуру аутентификации путем подтверждения через СМС. Пользователь будет идентифицироваться по номеру телефона. Придет на телефон код, который надо будет ввести на интернет-ресурсе, и потом можно оставить комментарий (…) Там, где содержатся признаки административных или уголовно наказуемых деяний будут включаться правоохранительные органы», — сказал тогда М.Комиссаров.

ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН