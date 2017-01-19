Отчетные встречи акимов: инструкция к применению

На этой неделе начинаются отчетные встречи акимов. Всю предстоящую встречу аким города Уральск будет проводить встречи с населением разных районов города. Опрос на сайте «Уральской недели» показал, что большинство людей к этим встречам относятся скептически, потому что не понимают, как эти отчетные встречи можно использовать с максимальной пользой для себя. «Уральская неделя» представляет слово человеку, который в этом разбирается. Мереке Габдуалиев, кандидат юридических наук, специально для пользователей нашего сайта дает инструкцию к применению отчетных встреч акимов.

Существует Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

Этот Указ обязывает акимов всех уровней ежегодно в течение первого квартала проводить отчетные встречи с населением. Отсюда такая активность среди акимов.

В пункте 2 Указа конкретно закрепляется перечень вопросов, на которые аким обязан ответить перед населением, т.е. граждане вправе получить информацию о:

— реализуемых в стране реформах;

— социально-экономическом развитии соответствующей административно-территориальной единицы за истекший год;

— достижении ключевых показателей программ развития территорий, задачах и основных направлениях ее дальнейшего развития;

— процессе формирования проектов местных бюджетов в части определения приоритетов социально-экономического развития региона.

Поэтому активной части населения нашей области рекомендую подготовить соответствующие вопросы по предполагаемым отчетам акимов.

Следует также иметь ввиду, что Указ обязывает к подготовке и проведению отчетов руководителей местных исполнительных органов задействовать общественные советы. Это означает, что граждане вправе направить свои обращения и в общественные советы, чтобы задействовать эту публику при местных маслихатах.

Исполнительные органы не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения отчетов обязаны публиковать в печатных СМИ и на официальных интернет-ресурсах графики проведения отчетных встреч и информацию о способах направления вопросов и предложений населения к предстоящим отчетам.

Рекомендую гражданам проследить выполнение исполнительными органами данного требования Указа (пункт 5), начиная от соблюдения 10-дневного срока публикации соответствующей информации в СМИ и официальном сайте госоргана, завершая реальностью и возможностью направления вопросов и предложений гражданами.

Очень важно знать, что пункт 13 Указа обязывает акимов областей, города республиканского значения, столицы и их заместителям принимать участие на отчетных встречах с населением акимов районов (городов областного значения), районов в городах. Поэтому исполнения Указа Президента об участии акима области на отчетных встречах граждане вправе требовать.

Гражданам следует понимать, что информация об итогах отчетных встреч с населением поступят в Администрацию Президента и Правительство, по результатам которых будут приниматься соответствующие решения.

Информация о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, должна размещаться на официальном местного исполнительного органа.

Никто не лишал права гражданина, неудовлетворенного отчетной встречей с соответствующим акимом, направить свои предложения, видение какой-либо проблемы либо другой информации в Администрацию Президента и Правительство.

Считаю нормальным, если активная часть общества, имея свою гражданскую позицию по вопросам, ставшим предметом обсуждения на отчетной встрече акима, представит в Ак Орду свой альтернативный отчет о состоянии дел в регионе.

Габдуалиев Мереке,

кандидат юридических наук, конституционалист, профессор Российской Академии Естествознания, директор общественного фонда «Институт развития конституционализма и демократии».