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Опубликовано: Чт, Янв 19th, 2017
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Суд в Актау рассматривает иск компании к участникам голодовки

В суде в городе Актау рассматривается иск нефтесервисного предприятия Oil Construction Company (OCC) к ряду сотрудников этой компании, которые около двух недель находятся на акции голодовки в знак протеста против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов.

Работники нефтесервисного предприятия Oil Construction Company (OCC) на акции голодовки. Актау 18 января 2017 года.

С иском, в котором среди ответчиков значится руководитель профсоюза ОСС Амин Елеусинов, руководство компании обратилось в суд 18 января. В нем говорится, что участники акции не получали у руководства компании разрешения на проведение акции на территории здания ОСС в Актау, в котором располагается помещение офиса профсоюза ОСС.

В своем иске руководство OCC просит суд обязать ответчиков и участников акции голодовки освободить территорию и здание OCC, акцию признать незаконной. Также руководство компании просит суд обязать участников акции соблюдать внутренние правила, включая правила о порядке проведения собраний на территории компании.

Иск рассматривается судьей суда № 2 Актау Дуниязадой Кеншимовой. На заседание суда журналистов не впустили.

В этом иске за подписью директора компании Серика Абденова отмечается, что с начала недели число участников голодовки в здании компании превысило 290 человек.

Акцию голодовки с требованием зарегистрировать Конфедерацию независимых профсоюзов работники ОСС начали 5 января. С начала недели ряд объявивших голодовку работников ОСС пополнили нефтяники, работающие вахтовым методом на месторождениях Каламкас и Жетыбай. На сегодня количество протестующих составляет свыше 400 человек.

rus.azattyq.org

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