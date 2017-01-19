В Уральске планируют благоустроить 20 дворов

Пока благоустройство придомовой территории городских дворов включает в себя лишь асфальтирование дорог и автопарковок. Чиновники обещают, что приводить в порядок освещение и детские площадки в этих дворах они будут, но чуть позже.

Заведующий сектором благоустройства городского отдела ЖКХ Мирас МУЛКАЙ сообщил «УН», что на 2017 год в Уральске запланировано благоустроить 17 дворов. Плюс к тому строители должны завершить работы в трёх дворах по адресам: 4 микрорайон, дома №№30,31; ул. Матросова, дом№56 и ул. Тюленина, дом №43; проспект Евразия, дом №115 и ул. Молдавская, дом №12, начатые в прошлом году.

— Уже в конце января мы объявим тендеры на проведение благоустроительных работ, и в апреле определим подрядчиков по ним, — говорит Мирас Мулкай. – Проект благоустройства каждого двора предусматривает ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части внутри дворов, устройство парковок. Обязательно из каждого двора будет сделан асфальтированный выезд на проезжую часть.

Из бюджета на проведение строительно-монтажных работ во всех 20 дворах выделено 506 млн. тенге.

— Многие жители города просят, чтобы в их дворах благоустроили детские площадки, у кого-то во дворах нет освещения, – отмечает Мирас Мулкай. – Но мы исходим из имеющегося бюджета, и пока делаем только асфальтирование территорий дворов. Параллельно отдел строительства горакимата занимается разработкой проектно-сметной документации по благоустройству по городу 30 детских площадок. В перспективных планах есть проекты по освещению 100 городских дворов. Но это пока только планы.

Кстати, отдел благоустройства на данный момент также занимается подготовкой проектно-сметной документации на благоустройство 29 дворов, которые они намерены привести в порядок в 2018 году.

На данный момент, по словам моего собеседника, в Уральске насчитывается 386 дворовых территорий, в 109 из них необходимо провести благоустройство.

Что нужно делать, если именно ваш двор значится в списке тех бедолаг, где асфальт давно превратился в пыль, от качелей-каруселей остались лишь обломки ржавых штырей в земле, а об освещении давно никто и не вспоминает?

— Собирайте подписи жильцов и пишите заявления на благоустройство своего двора в городской акимат, нам, в отдел благоустройства и своему депутату, — советует Мирас Мулкай. – Мы будем рассматривать эти заявления на предмет включения их в программу государственного финансирования по благоустройству. Хотя приоритетное решение в данном вопросе всё-таки примут депутаты гормаслихата, именно они решают, какие дворы в Уральске нужно приводить в порядок в первую очередь.

Кстати,

за 2014 год в Уральске было благоустроено 23 двора

за 2015 году – ни одного (шла разработка ПСД)

за 2016 году – 17 дворов

Людмила КАЛАШНИКОВА

Дворы Уральска, которые будут благоустроены в 2017 году

1 Жангир хана 17, 25 Чапаевская дивизия 6 2 Достык, д. № 216/1, 216/2, 218, 216, Евразия, д. № 35/1 3 Ружейникова, д. № 9 4 Демократическая, д. № 1/1 5 Гагарина, д. №№ 34, 36, ул. Сейтек, д. № 26 6 Поповича, д. № 3, Гагарина, д. №№ 40,42,38 7 Просторная, д. №№ 4,6,8 8 Евразия, д. №№ 44, 46, 48 9 мкр. С.Восток, д. № 35 10 4 мкр., д. № 18 11 ул.Матросова, д. № 54,52, ул.Чайкиной, д. № 18, ул.Ватутина, д. № 53 12 Северо-Восток, д. № 27,33,28 13 ул.Павлодарская, д. № 1,3,3/1 в г.Уральск ЗКО 14 ул.Камышина, д. № 78, ул.Л.Толстого, д. № 33, ул.8 Марта, д. № 129 15 пр.Достык, д. № 232, ул.К.Аманжолова, д. № 135,137 16 ул.Мухита, д. № 46/3,46/4, ул.Досмухамбетова 77/1 17 мкр.Строитель, д. № 40,41,42,43

Дворы Уральска, на которые изготавливают ПСД, чтобы благоустроить их в 2018 году