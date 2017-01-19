В Уральске планируют благоустроить 20 дворов
Пока благоустройство придомовой территории городских дворов включает в себя лишь асфальтирование дорог и автопарковок. Чиновники обещают, что приводить в порядок освещение и детские площадки в этих дворах они будут, но чуть позже.
Заведующий сектором благоустройства городского отдела ЖКХ Мирас МУЛКАЙ сообщил «УН», что на 2017 год в Уральске запланировано благоустроить 17 дворов. Плюс к тому строители должны завершить работы в трёх дворах по адресам: 4 микрорайон, дома №№30,31; ул. Матросова, дом№56 и ул. Тюленина, дом №43; проспект Евразия, дом №115 и ул. Молдавская, дом №12, начатые в прошлом году.
— Уже в конце января мы объявим тендеры на проведение благоустроительных работ, и в апреле определим подрядчиков по ним, — говорит Мирас Мулкай. – Проект благоустройства каждого двора предусматривает ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части внутри дворов, устройство парковок. Обязательно из каждого двора будет сделан асфальтированный выезд на проезжую часть.
Из бюджета на проведение строительно-монтажных работ во всех 20 дворах выделено 506 млн. тенге.
— Многие жители города просят, чтобы в их дворах благоустроили детские площадки, у кого-то во дворах нет освещения, – отмечает Мирас Мулкай. – Но мы исходим из имеющегося бюджета, и пока делаем только асфальтирование территорий дворов. Параллельно отдел строительства горакимата занимается разработкой проектно-сметной документации по благоустройству по городу 30 детских площадок. В перспективных планах есть проекты по освещению 100 городских дворов. Но это пока только планы.
Кстати, отдел благоустройства на данный момент также занимается подготовкой проектно-сметной документации на благоустройство 29 дворов, которые они намерены привести в порядок в 2018 году.
На данный момент, по словам моего собеседника, в Уральске насчитывается 386 дворовых территорий, в 109 из них необходимо провести благоустройство.
Что нужно делать, если именно ваш двор значится в списке тех бедолаг, где асфальт давно превратился в пыль, от качелей-каруселей остались лишь обломки ржавых штырей в земле, а об освещении давно никто и не вспоминает?
— Собирайте подписи жильцов и пишите заявления на благоустройство своего двора в городской акимат, нам, в отдел благоустройства и своему депутату, — советует Мирас Мулкай. – Мы будем рассматривать эти заявления на предмет включения их в программу государственного финансирования по благоустройству. Хотя приоритетное решение в данном вопросе всё-таки примут депутаты гормаслихата, именно они решают, какие дворы в Уральске нужно приводить в порядок в первую очередь.
Кстати,
за 2014 год в Уральске было благоустроено 23 двора
за 2015 году – ни одного (шла разработка ПСД)
за 2016 году – 17 дворов
Людмила КАЛАШНИКОВА
Дворы Уральска, которые будут благоустроены в 2017 году
|1
|Жангир хана 17, 25 Чапаевская дивизия 6
|2
|Достык, д. № 216/1, 216/2, 218, 216, Евразия, д. № 35/1
|3
|Ружейникова, д. № 9
|4
|Демократическая, д. № 1/1
|5
|Гагарина, д. №№ 34, 36, ул. Сейтек, д. № 26
|6
|Поповича, д. № 3, Гагарина, д. №№ 40,42,38
|7
|Просторная, д. №№ 4,6,8
|8
|Евразия, д. №№ 44, 46, 48
|9
|мкр. С.Восток, д. № 35
|10
|4 мкр., д. № 18
|11
|ул.Матросова, д. № 54,52, ул.Чайкиной, д. № 18, ул.Ватутина, д. № 53
|12
|Северо-Восток, д. № 27,33,28
|13
|ул.Павлодарская, д. № 1,3,3/1 в г.Уральск ЗКО
|14
|ул.Камышина, д. № 78, ул.Л.Толстого, д. № 33, ул.8 Марта, д. № 129
|15
|пр.Достык, д. № 232, ул.К.Аманжолова, д. № 135,137
|16
|ул.Мухита, д. № 46/3,46/4, ул.Досмухамбетова 77/1
|17
|мкр.Строитель, д. № 40,41,42,43
Дворы Уральска, на которые изготавливают ПСД, чтобы благоустроить их в 2018 году
|1
|ул.Аманжолова, д. № 25/1
|2
|пр.Евразия, д. № 111, 113/1, ул.Ярославская, д. № 10
|3
|пр.Евразия, д. № 105, 107, ул.Ярославская, д. № 8, Щурихина, д. № 5
|4
|ул.Ихсанова, д. № 45
|5
|ул.Г.Караша, д. № 12
|6
|ул.Каратюбинская, д. № 30
|7
|ул.Курмангазы, д. № 165
|8
|ул.Актюбинская, д. № 218, Балашова, д. № 8
|9
|мкр.С-Восток, д. № 21
|10
|4 мкр. , д. № 15, 16
|11
|6 мкр. , д. № 68, 69
|12
|Мясокомбинат, д. № 8
|13
|ул.Жангир хана , д. № 50, Саратовская, д. № 25
|14
|ул.Жексенбаева, д. № 69, 67/1
|15
|ул.Жамбыла, д. № 219, Алматинская, д. № 198/1
|16
|ул.25 Чапаевской дивизии, д. № 4
|17
|ул. Алтынсарина, д. № 14, 16
|18
|Пр.Евразия, д. № 102
|19
|пр.Абулхаир хана, д. № 2/7
|20
|ул.Гагарина, д. № 99/3, 99/1
|21
|мкр.С-Восток, д. № 23
|22
|ул.Жунисова, д. № 114
|23
|ул.Савичева, д. № 43, 43/1, 43/2 Аманжолова, д. № 51
|24
|6 мкр. д.№7
|25
|ул.Гагарина, д. № 1/1
|26
|ул.Д.Нурпеисовой, д. № 14/1, 14/2, 14/3
|27
|4 мкр. д.№32
|28
|ул.Привокзальная, д. № 1
|29
|ул.Сарайшык, д. № 56