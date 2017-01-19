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Опубликовано: Чт, Янв 19th, 2017
213 ЗКО / Картина дня

В Уральске в новом роддоме за пять дней принято 45 родов

В прошлую субботу городской роддом №2 был перенесен в здание городской многопрофильной больницы. Об этом «УН» сообщил директор новой больницы Арман Калибеков. 

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Фото из архива «УН»

— Родильное отделение, которое было перенесено в нашу больницу из роддома № 2 с субботы приняло 45 родов, — рассказал Арман Калибеков.

По словам директора городской многопрофильной больницы, в учреждении на данный момент действуют шесть отделений: общетерапевтическое (включает в себя — пульмонологическое, кардиологическое и неврологическое), нейроинсультное, хирургическое, родильное, гинекологическое и отделение политравмы.

Кроме того, в многопрофильной больнице работает реанимационное отделение, дневной стационар и травмпункт.

Арман Калибеков отмечает, что штат медицинского персонала новой больницы почти полностью укомплектован.

— Все необходимы врачи в больнице есть. Средний и младший медицинский персонал собран почти на сто процентов, — сообщил Калибеков.

 

Екатерина Литвякова

Один комментарий
  1. Alma:
    19 Январь 2017 в 12:35

    Сегодня в маршрутке слушала разговор двух женщин. У одной дочь сегодня родила ребенка в новом роддоме2. Отзывы очень хорошие. Понравилось им все, и персонал и просторные светлые палаты. Приятно слышать, что у нас есть что-то хорошее для простых людей.

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