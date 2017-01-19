В Уральске в новом роддоме за пять дней принято 45 родов

В прошлую субботу городской роддом №2 был перенесен в здание городской многопрофильной больницы. Об этом «УН» сообщил директор новой больницы Арман Калибеков.

— Родильное отделение, которое было перенесено в нашу больницу из роддома № 2 с субботы приняло 45 родов, — рассказал Арман Калибеков.

По словам директора городской многопрофильной больницы, в учреждении на данный момент действуют шесть отделений: общетерапевтическое (включает в себя — пульмонологическое, кардиологическое и неврологическое), нейроинсультное, хирургическое, родильное, гинекологическое и отделение политравмы.

Кроме того, в многопрофильной больнице работает реанимационное отделение, дневной стационар и травмпункт.

Арман Калибеков отмечает, что штат медицинского персонала новой больницы почти полностью укомплектован.

— Все необходимы врачи в больнице есть. Средний и младший медицинский персонал собран почти на сто процентов, — сообщил Калибеков.

Екатерина Литвякова