В Уральске в новом роддоме за пять дней принято 45 родов
В прошлую субботу городской роддом №2 был перенесен в здание городской многопрофильной больницы. Об этом «УН» сообщил директор новой больницы Арман Калибеков.
— Родильное отделение, которое было перенесено в нашу больницу из роддома № 2 с субботы приняло 45 родов, — рассказал Арман Калибеков.
По словам директора городской многопрофильной больницы, в учреждении на данный момент действуют шесть отделений: общетерапевтическое (включает в себя — пульмонологическое, кардиологическое и неврологическое), нейроинсультное, хирургическое, родильное, гинекологическое и отделение политравмы.
Кроме того, в многопрофильной больнице работает реанимационное отделение, дневной стационар и травмпункт.
Арман Калибеков отмечает, что штат медицинского персонала новой больницы почти полностью укомплектован.
— Все необходимы врачи в больнице есть. Средний и младший медицинский персонал собран почти на сто процентов, — сообщил Калибеков.
Екатерина Литвякова
Сегодня в маршрутке слушала разговор двух женщин. У одной дочь сегодня родила ребенка в новом роддоме2. Отзывы очень хорошие. Понравилось им все, и персонал и просторные светлые палаты. Приятно слышать, что у нас есть что-то хорошее для простых людей.