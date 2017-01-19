За год жилье в Уральске подешевело на 21 процент

Такие данные приводит сайт «Крыша» в своем обзоре рынка недвижимости в регионах Казахстана.

Средняя цена квадратного метра площади в Уральске в декабре 2016 году составила 183367 тенге, тогда как в начале этого же года (январь) средняя стоимость жилья была 232400 тенге.

Для одних кризис надолго отодвинул планы по приобретению жилья, для других же дал новые возможности. Количество совершенных сделок с жильем в прошедшем году увеличилось на 20 процентов (592 сделки) по сравнению с 2015-м годом. Многие воспользовались ситуацией и приобрели жилье по цене ниже, чем это было годом раньше.

В соседнем Актобе недвижимость подешевела еще больше — на 30 процентов, в Актау — 40 процентов.

Дарига САРМАНОВА