Аким Уральска пообещал жителям Круглоозёрного капитально отремонтировать дорогу в посёлок

Нариман Турегалиев отметил, что на подъёздную дорогу от трассы Уральск-Атырау до данного села для проведения ремонта необходимы свыше 100 миллионов тенге, и он обязательно изыщет их в бюджете.

— Автобусы едут 3 километра до посёлка по 20 минут, вся дорога в ямах и колдобинах, её не ремонтировали уже лет 20, — возмущались сельчане на отчётной встрече, где ответ перед ними держал и.о. акима Круглоозёрновского сельского округа Салтанат Ескендиров. – На «Скорой помощи» человека в город везти страшно – трясёт так, что можно Богу душу отдать, не доезжая до больницы.

В ответ аким Нариман Турегалиев высказался, что о проблеме круглоозёрновской подъездной трассы наслышан – люди пишут ему об этом на блог и уже перед отчётной встречей несколько раз спросили об этих злополучных трёх километрах.

— На строительство выездной дороги из посёлка Круглоозёрное нужно 100-120 миллионов тенге, — сказал Турегалев. – В этом году я постараюсь изыскать эти средства в бюджете и привести дорогу в порядок.

Людмила КАЛАШНИКОВА