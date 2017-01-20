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Опубликовано: Пт, Янв 20th, 2017
55 ЗКО

Аким Зачаганска не смог ответить на вопрос жителя на государственном языке

Сегодня на отчетной встрече акима мкр.Зачаганск перед жителями, местный житель задал вопрос новоявленному акиму Адильбеку Кадырову на казахском языке.

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Вопрос касался озеленения микрорайона. В частности, местный житель Мурат, отметил, что идет посадка деревьев на которые выделяется огромное количество средств, но должного ухода за ними нет. Через год ничего не остается, деревья погибают.
Аким Зачаганска ответил на русском языке, несмотря на просьбу жителя ответить на государственном языке.

— Мы знаем проблема существует, решим вопрос, — ответил аким.
Напомним, Адильбек Кадыров был назначен на должность акима Зачаганска месяц назад.
Азамат Муханов

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