Больше 30 коррупционеров осудили в ЗКО

В прошлом году в Западно-Казахстанской области по факту коррупции были осуждены 38 человек. В результате был взыскан 81 миллион тенге при замене отбывания наказания в заключении на штраф.

Об этом на пресс конференции заявил председатель областного суда Бек Аметов. По данным областного суда за 2016 год было окончено 27 тысяч гражданских дел — это на 230 дел меньше, чем в 2015 году.

— Из 38 лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, 26 осуждены к штрафу. В общей сложности это составило почти 88 миллионов тенге, — рассказал Бек Аметов.

Кроме того, Аметов отметил, что в случае неуплаты и уклонения от оплаты назначенного штрафа к виновному может быть применена замена штрафа на лишение свободы.

— На днях замена штрафа на лишение свободы была применена к заведующей детского сада Нуруллиной. Она оплатила лишь один миллион тенге. На предупреждения судебного исполнителя о необходимости исполнить приговор в полном объеме она не реагировала. Постановлением суда от 12 января наказание в виде штрафа Нуруллиной заменено на лишение свободы сроком на 11 месяцев и три дня, — отметил председатель областного суда Аметов.

Для сравнения: в 2015 году в ЗКО был осужден 31 чиновник за коррупционные правонарушения, при этом сумма штрафа составила 223 миллиона тенге.

Азамат Муханов