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Опубликовано: Пт, Янв 20th, 2017
123 ЗКО / Уральская неделя - архив

Больше 30 коррупционеров осудили в ЗКО

В прошлом году в Западно-Казахстанской области по факту коррупции были осуждены 38 человек. В результате был взыскан 81 миллион тенге при замене отбывания наказания в заключении на штраф.

На фото Бек Аметов (справа) председатель областного суда ЗКО. 19.01.2016г. Уральск

На фото Бек Аметов (справа), председатель областного суда ЗКО. 19.01.2016г. Уральск

Об этом на пресс конференции заявил председатель областного суда Бек Аметов. По данным областного суда за 2016 год было окончено 27 тысяч гражданских дел — это на 230 дел меньше, чем в 2015 году.

— Из 38 лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, 26 осуждены к штрафу. В общей сложности это составило почти 88 миллионов тенге, — рассказал Бек Аметов.

Кроме того, Аметов отметил, что в случае неуплаты и уклонения от оплаты назначенного штрафа к виновному может быть применена замена штрафа на лишение свободы.

— На днях замена штрафа на лишение свободы была применена к заведующей детского сада Нуруллиной. Она оплатила лишь один миллион тенге. На предупреждения судебного исполнителя о необходимости исполнить приговор в полном объеме она не реагировала. Постановлением суда от 12 января наказание в виде штрафа Нуруллиной заменено на лишение свободы сроком на 11 месяцев и три дня, — отметил председатель областного суда Аметов.

Для сравнения: в 2015 году в ЗКО был осужден 31 чиновник за коррупционные правонарушения, при этом сумма штрафа составила 223 миллиона тенге.

Азамат Муханов

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