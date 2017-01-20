Джордж Сорос предрек диктатуру Трампа на посту президента США

Финансист Джордж Сорос считает, что Дональд Трамп может стать диктатором, будучи президентом США. По его мнению, идеи миллиардера противоречат сами себе, сообщает РБК. Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика и афериста. И он может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды», — заявил Сорос.

Миллиардер сказал, что Трамп настаивает на иной форме правления, которая противопоставлена открытому обществу. По его мнению, идеи избранного президента противоречат сами себе.

«На самом деле, это лучше описать как диктатуру или мафиозное государство, — считает финансист.

При этом он отметил, что американская Конституция и институты Соединенных Штатов сильны, чтобы противостоять этому.

Отвечая на вопрос журналиста о поведении рынка после инаугурации Трампа, Сорос сказал, что сейчас это предсказать сложно. По его мнению, неопределенность на рынке находится на пике, и это сказывается на долгосрочных инвестициях. Так происходит, поскольку никто не знает, какие шаги будет предпринимать избранный глава США.

Говоря о себе, финансист сообщил, что он будет держаться от Трампа как можно дальше.

Сорос и до этого критиковал Трампа. В декабре 2016 года он заявил, что команда избранного президента состоит из «некомпетентных экстремистов и отставных генералов». По его мнению, США при Трампе не смогут «защищать демократию во всем мире и дальше продвигать ее ценности».

На прошлой неделе The Wall Street Journal писала, что Сорос потерял $1 млрд. за неделю на ралли на фондовом рынке после победы Дональда Трампа на выборах. В целом за год активы его фонда Soros Fund Management выросли на 5%.

Во время президентской гонки Сорос пожертвовал $6 млн на кампанию соперницы Трампа от демократов Хиллари Клинтон, писал The Business Insider. Он не раз заявлял, что не поддерживает республиканцев.

Источник: РБК