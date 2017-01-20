Горбачеву вручили повестку по делу о штурме телебашни в Вильнюсе

Вильнюсский окружной суд заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев получил повестку, в которой его обязывают дать показания в качестве свидетеля на заседании этого суда по делу о событиях у телебашни Вильнюса в 1991 году, которые привели к гибели 16 человек.

По словам главы судейской коллегии, повестку вручили 28 декабря. В суде утверждают, что принял ее Фонд Горбачева в Москве, а расписался за получение сам бывший президент СССР. При этом непонятно, планирует ли Горбачев давать показания и каким образом.

Идея привлечь Горбачева как свидетеля принадлежит сыну Аполинараса Повилайтиса, погибшего во время этих событий. Он считает, что Горбачев мог знать о том, что спецназ КГБ собирается пойти на штурм телецентра, который отстаивали демонстранты, и открыл огонь по толпе.

Сам Горбачев непосредственно после случившегося заявлял, что ничего не знал о планах военных и спецназа. Он утверждал, что бойцам показали поддельный приказ от его имени, который потом уничтожили.

Суд ранее заявил, что не требует обязательной явки Горбачева в суд и готов заслушать его показания в режиме видеоконференции. Суд пытался получить показания Горбачева и раньше, но российские власти отказывались им в этом помочь.

Дело рассматривается с начала прошлого года. По своему объему оно считается крупнейшим за всю историю литовской судебной системы. Сейчас суд заслушивает показания потерпевших, которых в материалах дела насчитывается около 500.

Литва 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза, однако Москва сочла это решение антиконституционным. 9 января на улицах Вильнюса были размещены советские солдаты — под предлогом розыска уклоняющихся от службы в армии.

Штурм телецентра в Вильнюсе произошел утром 13 января 1991 года. В нем участвовали военные и бойцы группы «Альфа» спецназа КГБ. Защищать здание вышли сотни местных жителей. В итоге 15 из них погибли, также от огнестрельного ранения скончался один советский спецназовец.

По мнению литовских властей, спецназовцы во время штурма здания применили бронетехнику и оружие, заряженное боевыми патронами, что и привело к гибели большинства людей (за исключением одного человека, скончавшегося от сердечного приступа).

Гибель советского спецназовца объясняли дружественным огнем. По мнению литовских властей, в него срикошетила пуля, выпущенная из автомата другого бойца спецподразделения. Однако сами спецназовцы это отрицают.

По их словам, ни у кого из них не было боевых патронов, а их соратник погиб в результате выстрела из толпы. Гибель мирных граждан они объясняют огнем неких снайперов, не имевших отношения к спецназу, но веских доказательств в поддержку этой версии не приводят.

BBC