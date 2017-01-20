Казахстан вошел в десятку стран с высоким уровнем самоубийств (ВИДЕО +18)

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Казахстан занял 10 место в мире по количеству самоубийств. Казахстанская студия Igraphic — дизайн-бюро на основе статистических данных создало инфографический ролик, в котором эта проблема разобрана для того, чтобы зрители могли сделать свои выводы.

«Этот инфографический фильм не про суицид. Это видео про молчание.

Часто слыша, что где-то кто-то свел счеты с жизнью, мы со вздохом сожаления, проходим мимо. Не про нас, и ладно. Может, не коснется. Но данные ВОЗ говорят о другом: ежегодно более 800 тысяч жителей Земли добровольно лишают себя жизни. Казахстан в рейтинге стран по количеству самоубийств находится на 10-ой строчке, а по подростковому суициду – в пятерке. Однако эта тема у нас замалчивается, мы боимся или стыдимся признаться, что в нашей стране каждый день 10 человек уходят из жизни в результате самоубийств. Наша видеоинфографика призвана приподнять завесу молчания и начать общественное обсуждение проблемы суицида в Казахстане», — сообщается в пресс-релизе компании.

Создатели фильма очень осторожно подошли к тому, что показывать в этом фильме. В частности, в фильм не стали включать данные о методах, к которым прибегают самоубийцы, чтобы свести счеты с жизнью.

«Опубликованный ролик – это короткая версия. Некоторые моменты и информацию мы убрали после консультаций с журналистами и психологами именно по причине, которую вы назвали. Например, у нас была информация о причинах суицида, способах совершения, состояния, в котором было совершено. Но все это убрали, так как могло спровоцировать некоторых людей, пребывающих в сложном эмоциональном состоянии», — объяснили авторы фильма в разговоре с корреспондентом «УН».