Малокультурная инаугурация

Любая президентская инаугурация кроме грандиозного политического спектакля неизбежно превращается еще и в не менее грандиозное событие мира культуры и шоу-бизнеса.

Список имен знаменитостей медиа, кино и музыки, которые удостаиваются чести быть приглашенными и соглашаются участвовать в инаугурации, — знак культурной пробы, культурного качества не только самого события, но и лично нового президента и всего будущего периода его правления.

На первой инаугурации Обамы были кинорежиссер Стивен Спилберг, актеры Сэмюэл Л. Джексон, Том Хэнкс, Дензел Вашингтон и телеведущая Опра Уинфри.

На второй его инаугурации пела Бейонсе и играл виолончелист Йо Йо Ма.

Культурная война

Растянувшийся на всю предвыборную кампанию непримиримый конфликт Трампа с миром культуры, спорта и шоу-бизнеса изначально делал появление подобного уровня звезд на связанных с его именем событиях невозможным.

Еще во время кампании «культурно-спортивная армия» Клинтон: Мадонна, Бейонсе, Jay Z, Леди Гага, Мерил Стрип, Джулианна Мур, Спайк Ли, Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Мэджик Джонсон, Сьюзан Сарандон, даже Ким Кардашян — список можно продолжать — намного, и количественно, и качественно, превосходила небольшой отряд культурных знаменитостей, решившихся подать свой голос в пользу Дональда Трампа.

Кульминацией противостояния стала проходившая в Лос-Анджелесе 8 января, за две недели до инаугурации, церемония вручения кинопремий «Золотой глобус», на которой известная актриса, трижды лауреат «Оскаров» Мерил Стрип обрушилась с критикой на будущего президента за его презрительно-насмешливое пародирование журналиста-инвалида.

«Неуважение порождает неуважение. Насилие порождает насилие. Когда власть имущие пользуются своим положением, чтобы оскорблять других, проигрываем мы все», — сказала она.

Дональд Трамп, разумеется, не оставил выпад Стрип без ответа, назвав ее «одной из самых переоцененных актрис Голливуда» и «лакеем Хилари».

С особым цинизмом

Неудивительно потому, что многие из знаменитостей не преминули воспользоваться возможностью в очередной раз пнуть не полюбившегося им Трампа и не просто отказаться от участия в церемонии, но и сделать это, как говорится, «с особым цинизмом».

Так, известная британская певица Шарлотта Чёрч, сделавшая карьеру в области поп-классики, написала, обращаясь к избранному президенту, в своем «Твиттере»: «Ваши сотрудники обратились ко мне с просьбой выступить у вас на инаугурации. Простой поиск в интернете помог бы им понять, что я считаю вас тираном. Пока!»

Певец и ди-джей Моби сказал, что согласится выступить на инаугурации Трампа лишь после того, как тот опубликует данные о своих налогах. Как известно, налоги Трампа были одной из «горячих» тем предвыборной кампании, но, несмотря на все давление его оппонентов и прессы, обнародовать их миллиардер так и не согласился.

Чернокожая британская певица Ребекка Фергюсон ехидно предложила исполнить на инаугурации песню Strange Fruit — печальный и гневный антирасистский гимн, прославленный в свое время великой Билли Холидей.

Элтон Джон обошелся с Трампом более вежливо, сославшись на то, что он «ни в коем случае не республиканец».

Не вдаваясь в подробные объяснения, принять участие в инаугурационном концерте отказались Селин Дион, Бруно Марс, Арета Франклин и Beach Boys.

А итальянский классический тенор Андреа Бочелли издевательски сослался на то, что должен в этот вечер спеть песенку своей маленькой дочери.

«Огромные таланты»

Трамп был бы не Трамп, если бы афронт со стороны культурных знаменитостей заставил бы его хоть немного смутиться.

«У нас прекрасные таланты, огромные таланты, — заявил он на посвященной инаугурации пресс-конференции. — Группы будут самые разные, в том числе и из различных военных подразделений. В разные годы я слышал многие из них, и все они просто великолепны».

«Огромные таланты», о которых столь гордо сообщил избранный президент, к элите музыки и шоу-бизнеса можно отнести лишь с очень большой натяжкой.

Есть, конечно, дежурные парадно-официальные составы типа Мормонского табернакального хора — 360 певцов-любителей из мормонского штата Юта.

Есть марширующий духовой оркестр Marching Tornadoes из колледжа Талладега в штате Алабама.

Есть танцевальный ансамбль The New York Rockets, выступавший на инаугурации обоих Бушей.

16-летняя сопрано Джеки Иванко исполнит национальный гимн США.

Все эти исполнители по своей эстетике и формату были бы вполне уместны в советские годы на праздничном концерте в Кремлевском Дворце Съездов.

Если же говорить о менее официозных творческих силах, то можно назвать кантри-певца Тоби Кита, выступавшего перед американскими солдатами в Афганистане и набросившегося в свое время с резкими нападками на кантри-группу Dixie Chicks, позволившую себе критиковать Джорджа Буша-младшего за вторжение в Ирак.

Еще один кантри-певец Тим Рашлоу вместе со своим оркестром удостоены чести сопровождать на постинаугурационном балу первый танец нового президента и его первой леди.

Пожалуй, самым известным из объявленных на инаугурации культурных знаменитостей будет актер Джон Войт, в свое время прославившийся по фильмам «Полуночный ковбой», «Миссия невыполнима», «Анаконда» и другим, но в основном знакомый широкой публике как отец Анджелины Джоли. Войт поддерживал Трампа на протяжении всей избирательной кампании и, конечно же, не оставит своего кумира в день инаугурации.

Среди остальных участников инаугурационных концертов — кантри дуэт Big&Rich, 81-летний соул-певец Сэм Мур, почти забытая группа альтернативного рока 3 Doors Down, 74-летний кантри-певец Ли Гринвуд и некоторые другие.

bbc.com