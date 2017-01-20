На ремонт дорог в Уральске потратят 9 миллиардов тенге

Всего в 2017 году в областном центре будут отремонтировано 43 километра дорог. Об этом «УН» сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бекжан Тукжанов.

— В городе будет произведен ремонт 24 дорог, это 43 километра, — сообщил Тукжанов. – На это потребуется около девяти миллиардов тенге. За счет КПО б.в. будет произведена большая часть дорожных работ — 33 километра. Остальной ремонт дорог будет профинансирован из средств местного бюджета.

Бекжан Тукжанов отметил, что в настоящее время начинается проведение тендеров на определение подрядных организаций, которые будут выполнять ремонтные работы в Уральске.

Также, заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказал, что уже в марте-апреле планируется начать полную реконструкцию деповского моста.

Дороги, которые будут отремонтированы в 2017 году

ул. 4-ая Линейная (0,940 км) ул. Абулхаир хана от ул. С.Датова до ул. Кызылжарская (1,94 км) ул. Азербайджанская от ул. Жангир хана до ул. Энтузиастов (1,844 км) пр. Достык от ул. Пугачева до ул. М.Маметовой (3,494 км) ул. Жангир хана от ул. Ч.Набережная до ул. Азербайджанской ( 2,8 км) ул. Жангир хана от ул. Азербайджанской до границы ( 4,5 км) ул. Деповская, Восточная от путепровода 2-я база до п/п Депо (1,76 км) ул. М.Маметовой от ул. Неусыпова до ул. Петровского (2,190 км) ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база (2 км) ул. Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Пугачева (1,68 км) ул. Урдинской от ул. Гагарина до ул. Джамбульской (0,608 км) ул. У.Громовой от ул. Матросова до ул. Полевая (1,212 км) ул. Лиственная, ул. Вольная, ул. Рамаева от ул. Московская до ул. С.Датова (2,067 км) ул. Шевченко, ул. Исаева от ул. Айтиева до ул. Нурпеисовой (0,623 км) ул. Ихсанова от ул.Ч.Набережной до ул. Рубежинской (2,669 км) ул. Мельничная от пр. Евразия до ул. Деповская (0,440 км) ул. Трудовая от ул. Даля до ул. Алтынсарина (0,463 км) ул. Советская в п. Круглоозерный (1,64 км) мкр. «Жулдыз» (6,164 км) Также планируется капитальный ремонт подъездной дороги к поселку Круглоозерное от трассы «Атырау-Уральск» (2,6 км), строительство внутриквартальных проездов в 7 и 9 микрорайонах (1,671 км), реконструкция путепровода (моста) в районе Депо (1,16 км) и средний ремонт дороги на Казахско-Турецкий лицей в поселке Деркул (1,533 км).

Екатерина Литвякова