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Опубликовано: Пт, Янв 20th, 2017
2 ЗКО / Картина дня

Появились подробности о парне, который бегал в трусах по Уральску  

Как оказалось, 20- летний гражданин «N» имеет  психическое расстройство.

трусы и менты

 

— Парень поругался со своими домашними и убежал из дома, — рассказывает пресс-секретарь ДВД ЗКО, Асель Бедрова. — У него психическое расстойство и сейчас обострение. Другую информацию мы рассказать не можем.

Со слов Бедровой стало известно, гражданин «N»  бегал по холоду не долго,  примерно пол- остановки.

Далее, увидев машину дорожной полиции парень попросился во внутрь.

— Наши ребята — полицейские одели его и отвезли домой, где сдали под расписку родителям,  — резюмировала Асель Бедрова.

Напомним, 20 января, в самый пик крещенских морозов, очевидцы засняли на телефон как молодой парень в одном нижнем белье, босиком бегал по разделительной полосе. Происшествие случилось днем, на оживленной трассе, в самом центре Уральска

 

 

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