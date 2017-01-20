Появились подробности о парне, который бегал в трусах по Уральску  

Как оказалось, 20- летний гражданин «N» имеет психическое расстройство.

— Парень поругался со своими домашними и убежал из дома, — рассказывает пресс-секретарь ДВД ЗКО, Асель Бедрова. — У него психическое расстойство и сейчас обострение. Другую информацию мы рассказать не можем.

Со слов Бедровой стало известно, гражданин «N» бегал по холоду не долго, примерно пол- остановки.

Далее, увидев машину дорожной полиции парень попросился во внутрь.

— Наши ребята — полицейские одели его и отвезли домой, где сдали под расписку родителям, — резюмировала Асель Бедрова.

Напомним, 20 января, в самый пик крещенских морозов, очевидцы засняли на телефон как молодой парень в одном нижнем белье, босиком бегал по разделительной полосе. Происшествие случилось днем, на оживленной трассе, в самом центре Уральска