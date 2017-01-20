В Уральске в эстафете огня Универсиады примут участие 60 факелоносцев

Эстафета огня зимней всемирной Универсиады пройдет в Уральске 27 января. Об этом «УН» сообщил руководитель отдела физической культуры и спорта города Азамат Нурмухамбетов.

— Факелоносцев будет 60 человек. Это лучшие спортсмены, отличные студенты, активисты и волонтеры нашей области, — рассказал Азамат Нурмухамбетов. – Планируется, что начинать эстафету будет призер Олимпийских игр в Рио Екатерина Ларионова (женская борьба), а завершать – многократный чемпион мира по самбо Ербулат Байбатыров.

Среди тех, кто также будет нести огонь Универсиады по улицам города – чемпион мира по пауэрлифтингу Аман Капышев и чемпион мира по шахматам Саин Жанат.

Как сообщил руководитель городского отдела спорта, эстафета огня возьмет старт в 10.00 часов 27 января от Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова. Далее огонь пронесут по проспектам Достык и Евразия до Ледового дворца спорта.

Второй этап эстафеты начнется в 14.00 часов – от Ледового дворца по проспекту Евразия, улицам Гагарина, С. Датова и Абулхаир хана. Финиш назначен около Теннисного корта.

— Далее огонь будет отправлен в Алматы, где и пройдут всемирные соревнования среди студентов, — сказал Нурмухамбетов.

Азамат Нурмухамбетов отметил, что во время шествия факелоносцев в Уральске будут поэтапно перекрывать движение общественного транспорта.

— Перед эстафетой будет проведено несколько репетиций, — сообщил руководитель отдела горспорта. – Дорожные полицейские будут контролировать движение транспорта по городу. По мере передвижения эстафеты будут открываться улицы, что позволит избежать загруженности дорог.

Маршрут эстафеты огня в Уральске

Екатерина Литвякова