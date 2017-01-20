В Уральске в здание бывшего роддома перенесен наркодиспансер

Городской роддом № 2 был перенесен в многопрофильную больницу на прошлой неделе. В здании теперь уже бывшего родильного дома расположился областной наркологический диспансер.

Об этом «УН» сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

— В здании бывшего городского роддома теперь будет действовать наркологический диспансер области, — говорится в сообщении. – Там расположился административный отдел, стационар и Центр временной адаптации и детоксикации.

В пресс-службе отметили, что тут же можно будет получить все необходимые справки из наркодиспансера, а также пройти комиссию на получение водительского удостоверения.

Екатерина Литвякова