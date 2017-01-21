Отчет акима Зачаганска

Население

На сегодняшний день в Зачаганске проживают 46493 человек, это 16% всего населения города Уральска, прирост по сравнению с 2015 годом составил 4% (в 2015 году — 44717 человек).

Здесь стоит отметить, что 10 лет назад в нашем поселке проживало около 17 тыс. населения, то есть за такой короткий период количество жителей выросло в 3 раза! Это говорит о том что, за это время увеличилось количество микрорайонов, количество школ, детских садов и других социальных объектов. Полностью изменилась инфраструктура поселка. А это значит, что вместо уже решенных вопросов приходят новые актуальные задачи, требующих своего решения.

Предпринимательство

В поселке активно развивается и расширяется малый и средний бизнес. По состоянию на текущий год зарегистрировано 288 активных субъектов предпринимательства.

По второму направлению программы «Дорожная карта занятости 2020» в 2016 году по поселку Зачаганск было одобрено 24 проектов на сумму 72,2 млн. тенге, что составляет 42,5% от общего числа проектов, одобренных по городу Уральск. В результате открылись 32 новых рабочих мест.

3 предпринимателя, погасив ранее полученные кредиты досрочно, получили по 5 млн. Особый интерес у жителей посёлка вызвало производство перепелиновых яйц (Тажидаев Зейнолла) и кролиководство. Наряду с этим, на собственные средства предпринимателей были открыты 2 аптеки, 1 автокомплекс, 5 магазинов, 2 автомойки, 3 шиномонтажки, 2 тойханы, 1 автокемпинг.

Сельское хозяйство

На территории поселка функционирует одно ТОО «Ізденіс» на 3703 га, два сельхозформирования, это к/х «Донсков» на 250 га и к/х «Сулейменов» на 624 га.

Имеются личные подсобные хозяйства в которых содержатся 447 голов крупнорогатого скота, 44-лошадей, 883-овец и коз. В среднем прирост по сравнению предыдушим годом составляет 3%.

В течение года городской ветеринарной станции по нашей заявке был организован отлов 940 бродячих собак.

В поселке зарегистрировано 4 мини-цеха по переработке сельхозпродукции (все они действующие) с численностью работников 48 человек.

Благодаря благоприятным погодным условиям в этом году урожайность значительно превзошла прошлогодние показатели. Если в прошлом году в среднем урожайность составляла 1 центнер/га, то в текущем 28,3 центнер/га.

На территории поселка с целью поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также предпринимателей, были организованы 2 сельскохозяйственные ярмарки. Главная цель — удержать цены на собственную продукцию, исключив посредников и дать возможность товаропроизводителям своевременно реализовать свою продукцию.

Строительство

С начала реализации государственных программ «Нұрлы жол», «Развитие регионов 2020» по строительству жилья в новом микрорайоне Зачаганска построено 23 благоустроенных дома, это 2286 квартир, из них для очередников выделено 1336 квартир, для молодых семей 450 квартир, по заказу АО «Казахстанская ипотечная компания» 500 квартир, на данный момент продолжается строительство еще 6 домов. Полностью была завершена работа по подведению инженерных сетей к этим домам, продолжается благоустройство прилегающих территорий и ведется обустройство внутриквартальных проездов. В 2017 году планируется строительство 6 жилых домов на сумму 5,7 млрд.тенге

Программа «Модернизация ЖКХ»

В рамках реализации программы «Модернизация ЖКХ» произведен ремонт крыши и инженерных сетей жилого дома по адресу Саратовская 26, общая стоимость ремонта составила 6,3 млн. тенге.

В текущем году по мере выделения финансовых средств планируется отремонтировать еще 3 дома: Свободная 47, Жангирхана 18/1 и 25 Чапаевская дивизия дом №2.

В рамках данной программы идет подготовка документации 2-х домов: Темиртауская 19 и Джаникешева 4.

Программа «Развитие р егионов»

В 2016 году для развития сельских регионов выделены финансовые средства в сумме 403 тыс. тенге, на которые приобретены и установлены малые архитектурные формы в селе Меловые горки. Выделенные в 2017 год 432 тысяч тенге по согласованию с жителями села решено направить на ограждение детской площадки.

К Международному дню защиты детей при поддержке предприятий п.Зачаганск были завезены по одной машине белого песка на детские площадки 10-ти многоэтажных домов, и вновь построенным детским площадкам.

Инженерные сети

В настоящее время поселок Зачаганск состоит из 14 микрорайонов и двух населенных пунктов: с.Меловые горки и п. Прудхоз. Все микрорайоны обеспечены питьевой водой, газифицированы, обеспечены электроснабжением.

Водоснабжение

На территории поселка в 2016 году ТОО «Батыс Су Арнасы» были заменены изношенные магистральные сети водопровода протяженностью более 1 км на улицах 4 Линейная, Южная и Автомобилистов на сумму 20,8 млн тенге.

В 2016 г 450 частных домов были подключены к централизованной системе водоснабжения. В 2016 году заменены 1666 метров канализационных сетей на улицах Пятимарская, Свободная, Пригородная и многоквартирного дома по ул. 25 Чапаевской дивизии №11. Разработана и подготовлена проектно-сметная документация водопроводной сети в селе Меловые горки.

Обеспечение электроснабжением

В 2016 году Городским филиалом энергораспределительной компании выполнены реконструкция воздушных и кабельных линии на общую сумму 21 млн.тенге.

В 2017 году планируется провести реконструкцию кабельной линии 10кВ РП10-ТП Д58 протяженностью 0,2 км и кабельной линии 0,4кВТП Д13-ул.Саратовская 20 протяженностью 0,165км.

Ремонт дорог

В 2016 году проведен текущий (ямочный) ремнот дорог поселка.

Построены дороги с твердым покрытием по ул. С. Жакыпова, ул. Байтурсынова, ул. М.Монкеулы общей протяженностью 5,9 км.

Произведено устройство дороги щебеночно-гравийной смесью по ул.Култегин, мкр. Автомобилистов, ул. Р.Кошкарбаева, ул. Шолан батыра, ул. Есета батыра и ул. А. Кашаубаева протяженностью 3,9 км.

В текущем году запланировано отделом ЖКХ города ремонт дорог по улицам Азербайджанская и 4-Линейная, с устройством тротуара на сумму 427,420 тыс. тенге.

Полностью завершено строительство водоотводных каналов для отвода талых вод с территории микрорайонов «Коктем», «Кен дала», «Арман» и водоотводного канала вдоль Атырауской и Саратовской трассы .

Чистота

Весной и осенью, согласно постановлению городского акимата, проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству территории поселка. В прошлом году на субботниках участвовало 6414 человек, вывезены 423,5 м3 мусора, посажено 2285 деревьев. Членами профсоюзных объединении и коллектива телекоммуникации ЗКО посажено 100 саженцев по ул Шолан батыра.

В 2016 году произведены работы по обустройству 17 контейнерных площадок (ограждение и основание).

Совместно с представителями акимата, городского отдела жилищно-коммунального хозяйство и жилищной инспекции, управления экологии, ТОО «ЖайықТазаҚала» определены места стихийных свалок в целом по поселку и приняты меры по их ликвидации. Вывезено 270 м3 мусора.

Развитие системы местного самоуправления

В январе 2016 года был составлен план поступлений и расходов денег, направленных на реализацию акимами поселка, предусмотренных законодательством РК о местном государственным управлении и самоуправлении.

На собрании местного сообщества принято решение об установке двух детских площадок из средств, поступивших от аренды коммунальной собственности, а трансферты в виде 6 налогов были направлены на устройство тротуаров к общественно значимым объектам, благоустройство дворовых территорий, разработку ПСД на строительство спортивной площадки в с. Меловые горки и на приобретение автобуса для подвоза детей. Все работы были выполнены.

В канун Международного дня защиты детей изготовлены и установлены детские игровые площадки в по улице Строителей СМП и ул Бокен би мкр.Болашак на общую сумму 1587,6 тысячи тенге. Вся запланированная работа выполнена качественно и в срок.

ТОО «ЖайыкСтройПроект» была разработана проектно-сметная документация на строительство спортивной площадки в с.Меловые горки.

Проведено благоустройство дворовых территории, подъезных путей с установкой скамеек и урн в многоэтажных домов по ул.Жангир хана №9,11.

Проведены работы по ремонту дорог п.Зачаганск (устройство тротуара с установкой паребрика) длиной 1328 м ул.Строителей, ул.Саратовская и двух улиц в микрорайоне Автомобилистов.

Приобретен автобус марки ПАЗ №32053, на 25 посадочных мест на сумму 9 824,000 тыс.тенге для подвоза учащихся СОШ №20 из с.Прудхоз.

Социальная сфера

Большая работа проводится по обеспечению занятости населения и снижению уровня безработицы.

Экономически активное население составляет около 25 тысяч человек (24921) или 53,6% от общей численности жителей поселка (46493).

Заняты в различных сферах деятельности 17176 человек и 7611 человек самостоятельно занятые, что составляет 30,5% от экономически активного населения.

В целях выполнения государственной программы «Өрлеу» каждый квартал проверяются условия жизни малообеспеченных семей, берутся на учет семьи с низким прожиточным минимумом. По программе «Өрлеу» оформлены 4 семьи 21 человек (547488 тенге).

По п.Зачаганск оформлены и получают адресную социальную помощь — 70 человек из 13 семей на сумму более 85 тысяч тенге, государственное пособие на 465 детей, недостигших 18 лет – 158 семей на сумму более 6 млн тенге.

Здравоохранение

На территории поселка функционируют: городская поликлиника на 250 посещений в смену, в состав которых входят медицинский пункт в с. Меловые горки. На территории садовоческого товарищества Зачаганский и на территори Западно Казахстанской аграрнотехнического университета имени Жангирхана открыты кабинеты врача. Работает областная детская многопрофильная больница.

Образование

В поселке функционируют четыре средних общеобразовательных школ и один комплекс школа-сад, где обучаются 6791 учащихся, в школах рассчитанных на 4256 мест. Имеется городская школа искусств №1 и филиал центра внешкольной работы, которая прививает детей школьного возраста к искусству и творчеству. А также функционирует областная детская деревня семейного типа и Областная санаторная школа интернат имени М.Утемисова.

62 ученика школ посёлка стали обладателями призовых мест на республиканских, областных и городских олимпиадах.

В ЕНТ участвовало 159 ученика, средний балл составил – 77,59. 6 учеников не набрали проходного балла и 2 ученика подтвердили звание «Алтын белгі»

В 2016 году произведен капитальный ремонт помещения семейной амбулатории, где теперь разместилась школа искусств, которая находилась в детском саду. В освободившем помещении планируется дополнительно открыть 2 группы детского сада.

В текущем году в микрорайоне «Сарытау» было начато строительство школы на 900 мест, стоимостью 1,9 млрд.тенге завершение которой планируется в текущем году. Генеральный подрядчик ТОО «СВ+».

Сеть дошкольных организаций составляет 12 единиц ( 7- государственных, 5 — частных детских сада).

Большой акцент в своем нынешнем Послании Глава Государства сделал на активном использовании инструментов государственно-частного партнерства. Могу сказать, что в этом направлении у нас уже ведется определенная работа. В рамках государственно-социального партнерства в поселке действуют 5 частных детских сада. В 2016 году открылись 2 ясли-сада, «Патша» на 40 мест в микрорайоне «Арман», и «Бөбекжай» на 50 мест в микрорайоне «Коминтерн», которые положительно решает проблему охвата детей дошкольным образованием.

В настоящее время подготовлено проектно-сметная документация на строительство детского сада в микрорайоне «Балауса» на 360 мест.

Культура

С прошлого года работает детский клуб «Байтерек», занимающийся культурный досугом населения, ведутся различные кружки по интересам.

В рамках праздования 25-независимости РК были организованны творческие отчеты художественных коллективов.

Созданные общественные организации: общество инвалидов, Совет ветеранов активно принимают участие в проведении благотворительных мероприятий, круглых столов. Проводятся акции «Дорога в школу», «Месячник милосердия», благотворительные обеды, которые организовываются аппаратом акима при поддержке руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей. На Новый год вошло в традицию при материальной поддержке руководителей организаций, частных предпринимателей дарить подарки детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями.

На территории поселка проживают 9 ветеранов Великой Отечественной Войны, 251 тружеников тыла. В весеннее, осеннее время года ведутся работы по очистке дворов, ремонту домов и другой коммунальной помощи ветеранам ВОВ, ветеранам тыла, одиноко проживающим старикам.

1 октября в Международный день пожилых людей при поддержке частного предпринимателя Нураева Рамит в ресторане «Гүлбақыт» аппаратом акима было организовано праздничное мероприятие 50 ветеранам и пожилым людям поселка.

В рамках проведения месячника милосердия раздаются нуждающимся соцпакеты милосердия, проводятся благотворительные обеды. Предпринимателями и руководителями предприятий оказана помощь на сумму 2 млн 355 тысячи тенге. По сравнению с прошлым годом количество меценатов и неравнодушных людей увеличивается.

Общественная безопасность

С момента образования Местной полицейской службы (1 января 2016 года) проделана большая работа по укреплению правопорядка, общественной и дорожной безопасности, профилактике и предупреждению преступности на территории поселка. (участковых инспекторов полиции 12 и их помощников 9 единицы, инспекторов по делам несовершеннолетних 6. За отчетный период на территории поселка загистрировано 505 преступлении, что на 76 % больше, чем в 2015 году).

В период с 2008 по 2016 год по системе «Безопасный двор» на территории поселка установлено 12 камер видеонаблюдения. С помощью видеонаблюдения раскрыто 3 преступления. Эти данные доказывают эффективность установки видеонаблюдения в обеспечении общественного порядка. В 2016 году заменены 10 камер видеонаблюдений и еще 20 будут заменены в этом году.

Специалистами аппарата акима совместно с полицейскими местной полицейской службы были вручены 600 уведомлений на двух языках с разъяснениями о мерах административной ответственнности за несоблюдение Правил благоустройства. Совместный рейд показал, что многие жители частного сектора устраивают возле своих домов стихийные свалки, оставляют транспорт при этом доставляя неудобства своим соседям, загораживая проезды.

Нередко происходят случаи нарушения правил благоустройства территории. Для примера хочу отметить, что на вновь построенной детской площадке были откручены гайки на качелях, в сквере периодически ломают урны, скамейки и фонари наружного освещения. В связи с этим прошу жителей проявить гражданскую активность в сохранении общественного имущества.

В целях обеспечения безопасного движение транспорта и пешеходов был произведен ремонт светофорного объекта по ул Жангирхана в районе магазина Жазира.

Взаимодействие с населением

В Аппарат акима поселка от населения в 2016 году поступило 119 обращений, из них: 8 заявлений от юридических лиц, 111 заявлений от частных лиц, из них 42 заявлений были отправлены в уполномоченные органы для решения, 77 заявлений были рассмотрены и удовлетворены на местном уровне.

Аппарат акима оказывает населению госуслугу по выдаче справок о подсобном хозяйстве. За отчетный период оказано 498 гос.услуг, а за 2015 год – 366.

Для разрешения вопросов жителей поселка за отчетный период было проведено 23 схода, где были рассмотрены заявления и предложения жителей по улучшению жилищно-бытовых и коммунальных услуг населению.

По реализации предложений, поступивших от населения во время отчетной встречи с акимом города Уральска в 2016 году информируем, что поступило 16 предложений. Из них в течение года 11 предложений решены, 4 — на рассмотрении и 1 – на исполнении.