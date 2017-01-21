Отчетная встреча акима Уральска в Зачганске: говорили много, не сказав ничего

Вчера в здании 30 школы прошла отчетная встреча акима мкр. Зачаганск Адильбека Кадирова перед населением. На встрече местные жители подняли ряд проблемных вопросов. Новоявленный аким Зачаганска, который буквально месяц назад был назначен на эту должность, не ответил ни на один вопрос жителей.

В актовом зале 20 января школы номер 30 собралось немалое количество жителей у которых много вопросов по поводу благоустройства микрорайона. Людей было настолько много, что многим людям в гардеробе не хватило номеров, пришлось всем запоминать числа, чтобы потом была возможность получить свою одежду.

Большой удачей для новоиспеченного Акима Зачаганска Адильбека Кадырова, было то, что на отчете также присутствовал Аким города Уральск Нариман Турегалиев. В виду того, что у Кадирова «нулевой пробег» в этой должности, отдуваться за подчиненного пришлось акиму города.

Отчет начался с традиционного – Адильбек Кадыров с помощью старого доброго Power Point (программа для презентации) рассказал о достижениях микрорайона, большой работе, которую проделал акимат, шесть раз упоминалась «Дорожная карта занятости», раза три «Дорожная карта бизнеса» и бессчетное количество раз всуе упоминался Глава государства. Как и его предшественник Адильбек Кадыров несколько раз напоминал собравшимся о том, что за последние 10 лет население Зачаганска увеличилось втрое. По традиции половина доклада была на казахском языке, половина – на русском. Часть доклада на русском языке аким читал с видимом облегчением.

Более подробно о докладе Акима вы можете ознакомиться здесь.

Самое интересное началось после того как аким закончил свой отчет. Местный житель представившийся Муратом задал вопрос акиму Зачаганска Адильбеку Кадырову по поводу озеленения территории. Мурата интересовало, почему при многомиллионных затратах на высадку деревьев, больше половины деревьев умирают без должного ухода?

Аким города Нариман Турегалиев тихо спросил у акима Зачаганска, понятен ли ему вопрос. Адильбек Кадыров утвердительно помахал головой и стал отвечать на вопрос на русском языке. Мурат акима перебил и попросил ответить на казахском, мол, не понимаю на русском. В зале воцарилась тишина. На лбу акима Зачаганска выступил пот и он как выброшенная на берег рыба, стал открывать рот. Пауза неприлично затянулась. Наконец Адильбек Кадыров выпалил:

— Я могу на русском ответить, мне ваш вопрос понятен, понятен. Идет высадка деревьев, вследствие плохого ухода за ними деревья высыхают. Будем решать вопрос, — сказал он так и не ответив на вопрос.

В зале отчетливо стали раздаваться смешки и гул. После этого аким Зачаганска просто молчал до конца отчетной встречи.

В виду системного сбоя Адильбека Кадырова, на все последующие вопросы стал отвечать аким города Нариман Торегалиев.

Вопросы жителей в основном касались общественного транспорта. Точнее люди жаловались на то, что этот самый общественный транспорт не справляется с потоком людей. Люди жаловались на то, что маршрутные автобусы приезжают не вовремя, что автобусы переполненные и ездят не по графику. Нариман Торегалиев снова использовал старую стратегию – проблемы признал, но ответа не дал:

— Проблема существует, автобусы старые, автобусы внутри грязные. Решим вопрос, — сказал аким города.

Еще один вопрос поступил от местной учительницы, которая выразила свое неудовольствие тем, что обещанной премии ко Дню Независимости школьные учителя не получили. Аким города и тут вроде бы как и ответил.

— Мы в этом году на день независимости просили выплатить всем организациям премии, но только в том случае если в организациях имеются сэкономленные средства. Государство на это денег не выделяло. Организации сами решали платить или нет, — сказал аким.

Каким образом и за счет чего могли сэкономить школы аким города не уточнил.

Вполне ожидаемо жители Зачаганска пожаловались на нехватку школ и детских садов. После этого вопроса аким города заметно оживился, так как ответить можно было цифрами, которыми он хорошо владел.

— В настоящее время в очереди на детские сады стоят порядка 15 тысяч детей. Этот вопрос на постоянном контроле акимата и мы планомерно его решаем. Также и со школами. В этом году будет построена школа в мкр. Сарытау на 900 учеников. Более того, в прошлом году в Уральске в рамках государственно-частного партнерства в городе открылось 11 частных детских садов, — бодро доложился аким города.

Как эти цифры должны повлиять на сокращение очереди в детские сады аким объяснять не стал, видимо решив, что цифры говорят сами за себя.

В это момент с задних рядов молодой мужчина спросил о судьбе заправки, которую второй год строят рядом с детским домом семейного типа.

— Вырубили деревья и начали строить заправку. Мнения населения не спросили. Это же опасный объект. Сообщалось, что из-за этой заправки уголовное дело возбудили, но заправку все равно строят. Кто им разрешил? – спросил молодой человек.

— Как вы знаете, поддержка малого бизнеса это приоритет в политике нашего государства. Перед строительством любого здания, объекта, все проекты проходят проверку контролирующих государственных органов. Без всех согласований, разрешений и утверждений никто ничего строить не может. Все должно быть по закону. Если заправка строится, значит все разрешения получены,- ответил аким Торегалиев.

— В нашем доме по улице Мункейулы до сих пор нет газа. Дом сдали еще в прошлом году, люди заселились, а газа до сих пор нет. Почему людей заселяют в дома, без газа? — спросил мужчина из зала.

Аким города тут же переадресовал этот вопрос представителям «КазТрансГазАймака».

— Подрядчик (это компания «Алтим») не сдал документы. Первичную опрессовку не провели даже. Поэтому газ мы подключить не можем. Это же вопросы безопасности, — ответил представитель «КазТрансГазАймака».

Нариман Торегалиев поинтересовался, есть ли в зале представитель подрядчика? Найдя его взглядом, аким спросил:

— Почему нет до сих пор газа в этом доме?

Подрядчика спас замакима города Алтынбек Кайсагалиев:

— Проблема в том, что заселены только 50 процентов квартир в этом доме. Еще половина остается, там мы вешаем объявление но никто не приходит. А без хозяев квартир, опрессовку подрядчики не могут провести.

Было видно, что даже акима города ответ зама не удовлетворил и он снова попросил ответить представителя подрядчика:

— А где представитель «Алтима»? Ответьте на вопрос теперь вы. Что скажете? — спросил аким.

Представитель подрядчика, заметно расслабившийся из-за того, что вместо него отвечал замакима города, на этот раз заметно растерялся и выпалил фразу, видимо привычную на новогодних застольях:

— Я присоединяюсь к тому, что было сказано!

— Нет, это понятно, что ты согласен. Скажи, почему до сих пор не готовы документы на подключение газа в этом доме? — спросил аким.

— Этого я не знаю,- признался застройщик.

Не ответив по существу и на этот вопрос аким города переключился на следующий. А следующим оказался Талгат Якубов, житель одной из многоэтажек по улице Мункеулы, который уже не первый месяц пытается выяснить, почему при проектировании микрорайона в котором он живет, акимат не позаботился заложить в проект ливневую канализацию? Стоит отметить, что Талгат Якубов за несколько дней до этой отчетной встречи отправил свой вопрос в акимат города, надеясь, что аким приедет на отчетную встречу основательно приготовившимся.

— Делайте по нормальному, я тоже живу в этом доме. Если нормально делать свою работу, то можно все успеть. Если подчиненный не делает что то, значит виноват руководитель. У нас очень серьезные претензии к отделу строительства города Уральска, а вернее не профессиональности. Нет нормальной стоянки во дворе, нет ливневки – это следствие недоработок. Нариман Турегалиевич, почему Вы не контролируете работу отдела строительства города Уральск? Если бы Вы контролировали бы, то многое решилось бы. Если кто не знает как делать, я могу подсказать,- сказал Талгат Якубов.

Однако и тут аким города умудрился уйти от ответа.

— Хорошо, я Вас знаю, я Вас понял Талгат, — сказал Турегалиев и предложил перейти к выступлениям. Через минуту выяснилось, почему аким города так торопился заслушать выступления. Начали выступать учителя и директора разных организаций. Благодарили главу города за прекрасную работу, за выделенные квартиры госслужащим. Желали добра и здоровья градоначальнику. Не забыли и про молчавшего весь вечер акима Зачаганска Адильбека Кадирова. Его поблагодарили за хорошую работу. И только в этом месте заметно угрюмый аким Зачаганска расплылся в улыбке и выдал последнюю фразу: «Рахмет!»

Азамат Муханов