Погода -14oC
$331.87=
353.31=
5.56=
Опубликовано: Пн, Янв 23rd, 2017
18 Картина дня / Мир

ABC News: Сенаторы США готовы утвердить законопроект, запрещающий снятие санкций с России

Американские сенаторы пригрозили президенту Дональду Трампу принятием законопроекта, который позволит запретить снятие санкций в отношении России.

Лидер демократов в верхней палате парламента США Чак Шумер в вечернем эфире ABC News заявил, что соответствующий проект закона может быть рассмотрен уже на грядущей неделе.

По его словам, соответствующее решение поддерживают и в республиканском лагере. Шумер отметил что, в частности, республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, ранее критиковавшие Трампа за пророссийскую риторику, также выступили в поддержку недопущения сделки между Москвой и Вашингтоном.

Среди основных причин, по которым санкции должны быть сохранены сенатор упомянул российскую агрессию в Украине, а также угрозу странам Балтии.

Ранее, в ходе предвыборной гонки, Трамп неоднократно на словах поддерживал действия российского лидера Владимира Путина и не исключал снятия санкций с РФ.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-23
Утром-15 ℃
Днем-12.98 ℃
Вечером-16.03 ℃
Ночью-15.51 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1024.86
Скорость ветра3.76 м/с
2017-01-24
Утром-5.83 ℃
Днем-2.3 ℃
Вечером-4.55 ℃
Ночью-8.92 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1019.7
Скорость ветра7.07 м/с