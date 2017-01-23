ABC News: Сенаторы США готовы утвердить законопроект, запрещающий снятие санкций с России

Американские сенаторы пригрозили президенту Дональду Трампу принятием законопроекта, который позволит запретить снятие санкций в отношении России.

Лидер демократов в верхней палате парламента США Чак Шумер в вечернем эфире ABC News заявил, что соответствующий проект закона может быть рассмотрен уже на грядущей неделе.

По его словам, соответствующее решение поддерживают и в республиканском лагере. Шумер отметил что, в частности, республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, ранее критиковавшие Трампа за пророссийскую риторику, также выступили в поддержку недопущения сделки между Москвой и Вашингтоном.

Среди основных причин, по которым санкции должны быть сохранены сенатор упомянул российскую агрессию в Украине, а также угрозу странам Балтии.