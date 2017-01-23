Более 700 участков выделят жителям села Новая Жизнь в ЗКО

Об этом сегодня, 23 января сообщил аким села Новая Жизнь, Жандос Нигметов, во время ежегодной отчетной встречи.

— Если все пойдет по плану и все инженерные коммуникации будут подведены к участкам в срок, то уже в апреле этого года земли под жилье будут распределены между очередниками, — сообщил чиновник.

Так же Нигметов напомнил, что участки под жилье могут получить только те граждане, кто ранее не получал от государства свои 10 соток.

Со слов главного специалиста местного акимата Карлыгаш Абельдиевой, участки в Новой Жизни не выдавались в течении 5 лет, именно поэтому в этом году сразу такое колличество жителей Новой Жизни станут обладателями собственных участков.

Село Новая Жизнь, Теректинского района( бывший совхоз Чаганский — прим.ред) , находится в 25 киллометрах от областного центра

Акмарал ШАЯХМЕТОВА