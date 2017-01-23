Погода -11oC
$331.87=
353.31=
5.56=
Опубликовано: Пн, Янв 23rd, 2017
53 Картина дня / Мир

Бывший президент Гамбии забрал из казны более $11 млн перед отъездом из страны

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну, забрав с собой 11,4 миллиона долларов из государственной казны, сообщает The Associated Press.

Об этом журналистам заявил советник нового президента Адама Барроу Ахмад Фатти.

«Казна практически пуста. Это факт», — заявил Фатти.

По его словам, в последние часы правления Джамме грузовой самолет также вывез из Гамбии предметы роскоши, включая машины.

Сам Джамме сейчас находится в Экваториальной Гвинее.

Барроу находится в Сенегале. В Гамбию он приедет после того, как там закончатся проверки безопасности. Присягу Барроу принял в посольстве Гамбии в Сенегале.

Ранее Джамме отказался признать его победу на выборах и уйти с должности президента. После этого в Гамбию при поддержке ООН вошли войска нескольких африканских стран. Вслед за этим Джамме согласился уступить президентский пост и заявил о намерении покинуть страну.

Джамме был президентом Гамбии с 1994 года.

Дождь

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-23
Утром-11 ℃
Днем-10.39 ℃
Вечером-15.36 ℃
Ночью-15.51 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1024.86
Скорость ветра3.76 м/с
2017-01-24
Утром-5.83 ℃
Днем-2.3 ℃
Вечером-4.55 ℃
Ночью-8.92 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1019.7
Скорость ветра7.07 м/с