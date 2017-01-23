Бывший президент Гамбии забрал из казны более $11 млн перед отъездом из страны

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну, забрав с собой 11,4 миллиона долларов из государственной казны, сообщает The Associated Press.

Об этом журналистам заявил советник нового президента Адама Барроу Ахмад Фатти.

«Казна практически пуста. Это факт», — заявил Фатти.

По его словам, в последние часы правления Джамме грузовой самолет также вывез из Гамбии предметы роскоши, включая машины.

Сам Джамме сейчас находится в Экваториальной Гвинее.

Барроу находится в Сенегале. В Гамбию он приедет после того, как там закончатся проверки безопасности. Присягу Барроу принял в посольстве Гамбии в Сенегале.

Ранее Джамме отказался признать его победу на выборах и уйти с должности президента. После этого в Гамбию при поддержке ООН вошли войска нескольких африканских стран. Вслед за этим Джамме согласился уступить президентский пост и заявил о намерении покинуть страну.

Джамме был президентом Гамбии с 1994 года.

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