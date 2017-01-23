Как разогнали акцию голодовки в Актау

Акция голодовки нефтяников в Актау против закрытия независимой профсоюзной организации прекращена. 15 её участников оштрафованы. Их лидеры оказались под стражей в Астане.

СУДИЛИ НОЧЬЮ Акция голодовки работников Oil Construction Company (OCC) с требованием регистрации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана, которая больше двух недель проходила в офисе профсоюзной организации нефтяников в Актау, вчера была прекращена по требованию местных властей. Ожидавшие у дверей полицейские записывали имена выходящих участников акции протеста и вручали им документально оформленные вызовы в городское управление внутренних дел. Оказалось, что на некоторых из них заведены административные дела, которые вчера до поздна рассматривались в Мангистауском областном суде. В протоколе полиции указаны 15 человек — Серик Балжигит, Жамбыл Бекешов, Ержан Болатбек, Тахир Ерданов, Кайрат Ерекешов, Максат Жайлаубаев, Кусайын Жылқышиев, Муханбет Каржаубаев, Зейнелгабиден Койшыгулов, Куспан Косшыгулов, Анарбек Кулжанов, Имангали Молдагалиев, Нурсултан Мухамедиев, Валерий Пахомов и Максат Тасыбаев. Они были доставлены в суд. Корреспондента Азаттыка на заседание суда, которое было объявлено открытым, не пустили. Подсудимых работников нефтесервисного предприятия перед тем, как завести в зал суда, поделили на несколько групп. Пока шёл суд, полиция посадила некоторых задержанных в две легковые автомобили и увезла в неизвестном направлении. На вопрос журналиста, куда их увезли, сотрудники полиции не ответили.

Примерно в девять часов вечера заместитель руководителя администрации судов по Мангистауской области Аманбек Калпаков заявил, что суд завершился. Вышедших из зала суда нефтяников увезли куда-то на полицейском автобусе.

Корреспонденту Азаттыка позже удалось поговорить с Куспаном Косшыгуловым, которого полицейские увозили на легковом автомобиле.

Он говорит, что его увезли вместе с Тахиром Eрдановым, Сериком Балжигитом, Кайратом Ерекешовым и Анарбеком Кужановым. По его словам, им сказали, что их отвезут в «наркологический центр», но привезли на окраину города.

«После того, как по рации передали, что журналист покинул здание суда, нас привезли обратно в суд. Там сидел Валерий Пахомов. Суд продолжался до двух часов ночи. Мне выписали штраф в размере 50 МРП, остальным — 20 МРП», — говорит Азаттыку Куспан Косшыгулов. Один МРП равен сейчас 2269 тенге, или 6,8 доллара.

15 работников нефтесервисного предприятия OCC судом были признаны виновными в нарушении статьи 488 административного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконный митинг. За последние три дня участников акции протеста против закрытия Конфедерации независимых профсоюзов к административной ответственности привлекают во второй раз. 19 января суд Актау признал их акцию голодовку незаконной и постановил ее прекратить.

АРЕСТ ЛИДЕРОВ ПРОФСОЮЗА

Алматинский районный суд Астаны 21 января дал санкцию на арест лидера профсоюза работников OCC Амина Елеусинова и инспектора по труду этого профсоюза Нурбека Кушакбаева. Руководившие акцией протеста нефтяников в Актау арестованы на два месяца по уголовным обвинениям, сообщила их адвокат Гульнар Жуаспаева.

По ее словам, в течение двух дней не может их увидеть, не может получить ордер на их арест. Гульнар Жуаспаева говорит, что в управлении внутренних дел Мангистауской области не говорят, где находятся Елеусинов и Кушакбаев, протокол об их аресте не показывают.

По данным адвоката, глава независимого профсоюза Амин Елеусинов обвиняется по статье 189 уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного ему имущества), Нурбек Кушакбаев – по статье 402 (участие в незаконной забастовке).

Амина Елеусинова задержали 20 января. В редакцию Азаттыка прислали видеозапись, которая показывает, как полицейские сажают его в машину. После этого его близкие заявили, что больше его не видели.

На следующий день к участникам акции голодовки пришли полицейские и прокурор города Актау Марат Toйжан, которые напомнили о решении суда и потребовали разойтись. Прокурор заявил, что своим протестом нефтяники выступают против государства.

Акция голодовки с участием сотен нефтяников была объявлена 5 января и проходила в офисе независимого профсоюза на территории компании ОСС в Актау. К акции протеста присоединились рабочие на месторождениях нефти Каламкас и Жетыбай. Протестующие требовали восстановить закрытую в начале года Независимую конфедерацию профсоюзов Казахстана. В нее входил профсоюз нефтесервисного предприятия OCC, которая обслуживает месторождения крупной нефтяной компании «Мангистаумунайгаз».

Радио Азаттык