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Опубликовано: Пн, Янв 23rd, 2017
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Как разогнали акцию голодовки в Актау

Собравшиеся работники компании OCC с повязками "Голодовка" на голове. Актау, 18 января 2017 года.

Собравшиеся работники компании OCC с повязками «Голодовка» на голове. Актау, 18 января 2017 года.

Акция голодовки нефтяников в Актау против закрытия независимой профсоюзной организации прекращена. 15 её участников оштрафованы. Их лидеры оказались под стражей в Астане.

СУДИЛИ НОЧЬЮ

Акция голодовки работников Oil Construction Company (OCC) с требованием регистрации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана, которая больше двух недель проходила в офисе профсоюзной организации нефтяников в Актау, вчера была прекращена по требованию местных властей. Ожидавшие у дверей полицейские записывали имена выходящих участников акции протеста и вручали им документально оформленные вызовы в городское управление внутренних дел.

Оказалось, что на некоторых из них заведены административные дела, которые вчера до поздна рассматривались в Мангистауском областном суде. В протоколе полиции указаны 15 человек — Серик Балжигит, Жамбыл Бекешов, Ержан Болатбек, Тахир Ерданов, Кайрат Ерекешов, Максат Жайлаубаев, Кусайын Жылқышиев, Муханбет Каржаубаев, Зейнелгабиден Койшыгулов, Куспан Косшыгулов, Анарбек Кулжанов, Имангали Молдагалиев, Нурсултан Мухамедиев, Валерий Пахомов и Максат Тасыбаев. Они были доставлены в суд.

Корреспондента Азаттыка на заседание суда, которое было объявлено открытым, не пустили. Подсудимых работников нефтесервисного предприятия перед тем, как завести в зал суда, поделили на несколько групп. Пока шёл суд, полиция посадила некоторых задержанных в две легковые автомобили и увезла в неизвестном направлении. На вопрос журналиста, куда их увезли, сотрудники полиции не ответили.

Автобус, на котором полицейские увезли протестовавших нефтяников из суда. Актау, 21 января 2017 года.

Автобус, на котором полицейские увезли протестовавших нефтяников из суда. Актау, 21 января 2017 года.

Примерно в девять часов вечера заместитель руководителя администрации судов по Мангистауской области Аманбек Калпаков заявил, что суд завершился. Вышедших из зала суда нефтяников увезли куда-то на полицейском автобусе.

Корреспонденту Азаттыка позже удалось поговорить с Куспаном Косшыгуловым, которого полицейские увозили на легковом автомобиле.

Он говорит, что его увезли вместе с Тахиром Eрдановым, Сериком Балжигитом, Кайратом Ерекешовым и Анарбеком Кужановым. По его словам, им сказали, что их отвезут в «наркологический центр», но привезли на окраину города.

«После того, как по рации передали, что журналист покинул здание суда, нас привезли обратно в суд. Там сидел Валерий Пахомов. Суд продолжался до двух часов ночи. Мне выписали штраф в размере 50 МРП, остальным — 20 МРП», — говорит Азаттыку Куспан Косшыгулов. Один МРП равен сейчас 2269 тенге, или 6,8 доллара.

15 работников нефтесервисного предприятия OCC судом были признаны виновными в нарушении статьи 488 административного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконный митинг. За последние три дня участников акции протеста против закрытия Конфедерации независимых профсоюзов к административной ответственности привлекают во второй раз. 19 января суд Актау признал их акцию голодовку незаконной и постановил ее прекратить.

АРЕСТ ЛИДЕРОВ ПРОФСОЮЗА

Алматинский районный суд Астаны 21 января дал санкцию на арест лидера профсоюза работников OCC Амина Елеусинова и инспектора по труду этого профсоюза Нурбека Кушакбаева. Руководившие акцией протеста нефтяников в Актау арестованы на два месяца по уголовным обвинениям, сообщила их адвокат Гульнар Жуаспаева.

По ее словам, в течение двух дней не может их увидеть, не может получить ордер на их арест. Гульнар Жуаспаева говорит, что в управлении внутренних дел Мангистауской области не говорят, где находятся Елеусинов и Кушакбаев, протокол об их аресте не показывают.

По данным адвоката, глава независимого профсоюза Амин Елеусинов обвиняется по статье 189 уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного ему имущества), Нурбек Кушакбаев – по статье 402 (участие в незаконной забастовке).

Амина Елеусинова задержали 20 января. В редакцию Азаттыка прислали видеозапись, которая показывает, как полицейские сажают его в машину. После этого его близкие заявили, что больше его не видели.

На следующий день к участникам акции голодовки пришли полицейские и прокурор города Актау Марат Toйжан, которые напомнили о решении суда и потребовали разойтись. Прокурор заявил, что своим протестом нефтяники выступают против государства.

Акция голодовки с участием сотен нефтяников была объявлена 5 января и проходила в офисе независимого профсоюза на территории компании ОСС в Актау. К акции протеста присоединились рабочие на месторождениях нефти Каламкас и Жетыбай. Протестующие требовали восстановить закрытую в начале года Независимую конфедерацию профсоюзов Казахстана. В нее входил профсоюз нефтесервисного предприятия OCC, которая обслуживает месторождения крупной нефтяной компании «Мангистаумунайгаз».

Сания ТОЙКЕН

Радио Азаттык

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