Правительство приняло программу массового предпринимательства

Ее участниками могут стать безработные независимо от регистрации в центрах занятости населения, самозанятые с предпринимательским потенциалом и сельскохозяйственные кооперативы и их члены. Микрокредиты на 7 лет с годовой ставкой вознаграждения 0,01 %;предоставляются участникам программы, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и городах, сообщил подробности новой госпрограммы zakon.kz.

Микрокредиты предоставляются в сельских населенных пунктах и малых городах для открытия микробизнеса, расширения существующего бизнеса, создания сельскохозяйственных кооперативов; в городах (кроме малых городов) для создания новых микропредприятий, расширения существующего бизнеса.

Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках первого направления Программы либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках других программ в течение последних двух лет.

Микрокредиты в приоритетном порядке предоставляются проектам, реализуемым в соответствии с региональными картами развития предпринимательства. Местные исполнительные органы областного уровня совместно с РПП ежегодно до 20 февраля разрабатывают региональную карту специализации районов и населенных пунктов, согласовывают ее с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса и предоставляют ее микрофинансовым организациям (МФО)/банкам второго уровня (БВУ)/ кредитным товариществам (КТ)/АО «ФФПСХ»/АО «КазАгрогарант».

Финансирование мер по микрокредитованию осуществляется за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета через местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства.