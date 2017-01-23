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Опубликовано: Пн, Янв 23rd, 2017
243 ЗКО / Картина дня

Правительство приняло программу массового предпринимательства

Ее участниками могут стать безработные независимо от регистрации в центрах занятости населения,  самозанятые с предпринимательским потенциалом и сельскохозяйственные кооперативы и их члены.  Микрокредиты на 7 лет с годовой ставкой вознаграждения 0,01 %;предоставляются участникам программы, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и городах, сообщил подробности новой госпрограммы zakon.kz.

швея

Фото из архива УН.

Микрокредиты предоставляются  в сельских населенных пунктах и малых городах для открытия микробизнеса, расширения существующего бизнеса, создания сельскохозяйственных кооперативов;  в городах (кроме малых городов) для создания новых микропредприятий, расширения существующего бизнеса.
Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках первого направления Программы либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках других программ в течение последних двух лет.
Микрокредиты в приоритетном порядке предоставляются проектам, реализуемым в соответствии с региональными картами развития предпринимательства. Местные исполнительные органы областного уровня совместно с РПП ежегодно до 20 февраля разрабатывают региональную карту специализации районов и населенных пунктов, согласовывают ее с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса и предоставляют ее микрофинансовым организациям (МФО)/банкам второго уровня (БВУ)/ кредитным товариществам (КТ)/АО «ФФПСХ»/АО «КазАгрогарант».
Финансирование мер по микрокредитованию осуществляется за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета через местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства.

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