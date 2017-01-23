Пять лет лишения свободы дали военруку, избившему своего ученика (Видео)
Сегодня в специализированном суде города Уральска был оглашен приговор военруку, который в поселке Караоба Казталовского района ударил ученика в пах, что привело к тяжкому ущербу здоровью.
Айдос Габдулкаримов, учитель НВП гимназии в поселке Караоба, получил пять лет лишения свободы.
— Сегодня было рассмотрено уголовное дело Айдоса Габдулкаримова по ст. 106, ч.2, п.11 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Рассмотрев уголовное дело, суд признал его виновным и по вышеназванной статье назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — зачитал судья Тельман Ибрашев.
Со слов судьи, конфликт произошел на футбольном поле на территории гимназии. Ученики 10-го класса играли в футбол. Подсудимый Айдос Габдулкаримов вместе со своим коллегой Рауаном – учителем истории, начали играть вместе с учениками, что не понравилось одному из юношей, и он обматерил учителя истории. В свою очередь, Айдос Габдулкаримов заступился за коллегу и ударил парня в пах.
К слову, адвокат подсудимого Нагуль Кенжебаева не согласна с решением суда. Она заявила: «Мы будем обжаловать решение суда, считаем, что это было по неосторожности. Он не причинял вред здоровью».
Кроме того, со слов стороны защиты, потерпевшим полностью возмещен моральный и материальный ущерб, сумма которого составил 2 миллиона тенге.
Отец потерпевшего простил подсудимого, но, по словам судьи, ученику был нанесен невосполнимый ущерб здоровью. За тяжкие телесные повреждения Габдулкаримов должен понести наказание.
Напомним, в октябре прошлого года в поселке Караоба Казталовского района произошел конфликт между военруком и учеником гимназии.
Азамат Муханов
Детей своих воспитывайте лучше. Тогда и ушерба здоровью не будет.
5 лет лишения свободы за неосторожности учителя. Просто жалко.Потерпевшим полностью возмещен моральный и материальный ущерб. Вот , мугал!мдер, құрттай қателессеңдер — аз деген де 5 жыл арқалап кете барасыңдар. Электрик пен мугалімдерге қате жіберуге болмайды. Электрик өледі, мугалім сотталады. Осыны угыныңдар, бейшара мугалімдер.