В поселке Новая Жизнь, ЗКО появятся мусорные контейнеры  

Кроме того, в населенном пункте построено хранилище для твердых бытовых и сельскохозяйственных отходов.

Об этом сообщил аким села Новая Жизнь Жандос Нигметов во время ежегодной отчетной встречи.

— Сейчас занимаемся документацией, подготавливаем техпаспорт для хранилища, — говорит Жандос Нигметов. — К концу февраля хранилище для отходов будет сдано в эксплуатацию.

Также Нигметов рассказал, что к концу февраля текущего года в селе будут установлены мусорные контейнера, по 2 штуки на улицу.

— Фирма, которая будет заниматься вывозом отходов и поддержанием в рабочем состоянии хранилища для отходов станет фирма » Таза ауыл» , — рассказал сельский аким. — Эта фирма занимается вывозом мусора в селе Подстепное.

Во сколько жителям Новой жизни обойдётся вывоз мусора пока неизвестно.

— Тарифы мы пока еще не устанавливали, думаем, это будет стоить в пределах 200-300 тенге в месяц, — подедился соображениями аким Нигметов.

По словам местных жителей, проблема мусора является одной из самых острых : на окраинах села тянутся километровые свалки из пластиковых бутылок, подгузников и целофана , выброшенных сельчанами.

Более сознательные жители Новой жизни вынуждены вывозить бытовой мусор в город , либо сжигать.

Село Новая Жизнь, Теректинского района( бывший совхоз Чаганский — прим.ред) , находится в 25 киллометрах от областного центра .

Акмарал ШАЯХМЕТОВА