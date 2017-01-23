В поселке Новая Жизнь, ЗКО появятся мусорные контейнеры
Кроме того, в населенном пункте построено хранилище для твердых бытовых и сельскохозяйственных отходов.
Об этом сообщил аким села Новая Жизнь Жандос Нигметов во время ежегодной отчетной встречи.
— Сейчас занимаемся документацией, подготавливаем техпаспорт для хранилища, — говорит Жандос Нигметов. — К концу февраля хранилище для отходов будет сдано в эксплуатацию.
Также Нигметов рассказал, что к концу февраля текущего года в селе будут установлены мусорные контейнера, по 2 штуки на улицу.
— Фирма, которая будет заниматься вывозом отходов и поддержанием в рабочем состоянии хранилища для отходов станет фирма » Таза ауыл» , — рассказал сельский аким. — Эта фирма занимается вывозом мусора в селе Подстепное.
Во сколько жителям Новой жизни обойдётся вывоз мусора пока неизвестно.
— Тарифы мы пока еще не устанавливали, думаем, это будет стоить в пределах 200-300 тенге в месяц, — подедился соображениями аким Нигметов.
По словам местных жителей, проблема мусора является одной из самых острых : на окраинах села тянутся километровые свалки из пластиковых бутылок, подгузников и целофана , выброшенных сельчанами.
Более сознательные жители Новой жизни вынуждены вывозить бытовой мусор в город , либо сжигать.
Село Новая Жизнь, Теректинского района( бывший совхоз Чаганский — прим.ред) , находится в 25 киллометрах от областного центра .
Акмарал ШАЯХМЕТОВА