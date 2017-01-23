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Опубликовано: Пн, Янв 23rd, 2017
2 ЗКО / Картина дня

В поселке Новая Жизнь, ЗКО появятся мусорные контейнеры  

Кроме того, в населенном пункте построено хранилище для твердых бытовых и сельскохозяйственных отходов.

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Об этом сообщил аким села Новая Жизнь Жандос Нигметов во время  ежегодной отчетной встречи.

— Сейчас занимаемся документацией, подготавливаем  техпаспорт для хранилища, —  говорит Жандос Нигметов. — К концу февраля хранилище для отходов будет сдано в эксплуатацию.

Также Нигметов рассказал, что  к концу февраля текущего года в селе будут установлены мусорные контейнера, по 2 штуки на улицу.

— Фирма, которая будет заниматься вывозом отходов и поддержанием в рабочем состоянии хранилища для отходов станет фирма » Таза ауыл» , — рассказал сельский аким. — Эта фирма занимается вывозом мусора в селе Подстепное.

Во сколько жителям Новой жизни обойдётся вывоз мусора пока неизвестно.

— Тарифы мы пока еще не устанавливали, думаем, это будет стоить в пределах 200-300 тенге в месяц, — подедился соображениями аким Нигметов.

По словам местных жителей, проблема мусора является одной из самых острых : на окраинах села тянутся километровые свалки из пластиковых бутылок, подгузников и целофана , выброшенных сельчанами.

Более сознательные жители Новой жизни вынуждены вывозить бытовой мусор в город , либо сжигать.

Село Новая Жизнь, Теректинского района( бывший  совхоз Чаганский — прим.ред) , находится в 25 киллометрах от областного  центра .

 

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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