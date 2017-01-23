В Уральске власти решили не финансировать капитальный ремонт школ в текущем году

Хотя на данный момент в капремонте нуждаются 9 городских школ и ещё 11 детских садов. В общей сумме на их «капиталку» необходимо 2,8 млрд. тенге.

На прошлой неделе, как сообщила нам заместитель руководителя городского отдела образования Жанна Сахипкереева, в Уральске были закрыты на капитальный ремонт два детских сада: ясли-сад №22 «Колобок» (ремонтировать его будут с 16 января по 16 июня. Общая сумма на все работы – 108,1 млн. тенге. Подрядчик – ТОО «Аяла»); и ясли-сад №42 «Алтын сака» (здесь работы пройдут с 16 января по 16 марта. Общая сумма на всё – 97,4 млн. тенге, подрядчик – ТОО «Эврика»).

Также, по данным горотдела образования, на 2017 год в бюджете запланированы средства на капитальный ремонт детского сада №43 и Центра внешкольной работы Желаевского сельского округа.

Уже разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ещё двух детских садов — №8 «Сказка» и №24 «Солнышко». Однако будут ли они отремонтировапны в 2017 году, пока не известно.

Что касается ремонта городских школ, то Жанна Сахипкереева ответила «УН», что средств на проведение «капиталки» в них в бюджете 2017 года не предусмотрено.

На данный момент в серьёзном ремонте нуждаются школы №№17,19,21,22,25,29,31,33,45 города Уральска. Не повредил бы капремонт и детским садам №№4,5,8,13,14,19,24,25,28,30,31. Однако изыскать в бюджете необходимые на это 2,8 млрд. тенге пока не представляется возможным.

Замруководителя гороо Сахипкереева также сообщила «УН», что на проведение косметического ремонта школ и детсадов в Уральске из бюджета выделено 82,3 млн. тенге.

По её данным. В 2017 году в посёлке Зачаганск и посёлке Деркул к 1 сентября будут построены две новых школы на 900 и 600 мест соответственно.

Также в микрорайоне «Балауса» посёлка Зачаганск запланировано строительство детского сада (на сколько мест и в какие сроки в гороо не уточнили).

Людмила КАЛАШНИКОВА