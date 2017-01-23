Жители ЗКО тратят в розничной сети больше, чем жители Атырау и Актау

Средний чек западноказахстанца составил 97.7 тыс. тенге. Для сравнения: средний чек жителей Атырауской области 57.1 тыс. тенге, Мангыстауской области — 59.5 тысяч тенге.

В декабре траты жителей области оказались на 23 процента больше, чем в ноябре — сказались предновогодние траты, сообщает ranking.kz.

Всего по итогам 2016 года казахстанцы оставили в розничных точках продаж 7,66 триллиона тенге. В деньгах это на 20,3% больше, чем в 2015 году.

В то же время, физический объем розничного оборота, без учета влияния изменения цен, вырос всего на 0,9% год-к-году.

Дарига САРМАНОВА