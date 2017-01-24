28 нефтяников в Актау суд обязывает выплатить компенсацию работодателю

Мангистауский районный суд в Актау сегодня постановил взыскать с 28 работников нефтесервисного предприятия Oil Construction Company (ОСС) свыше 3,5 миллиона тенге в качестве компенсации за ущерб, якобы причиненный компании в результате отказа от приема пищи с 6 по 22 января. В этот период проходила масштабная акция протеста работников нефтяных компаний в Мангистауской области против закрытия Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана, в которую входил и профсоюз нефтяников.

Как заявил судья Жасулан Салиев, участвовавшие в голодоке работники ОСС в пользу истца-работодателя должны выплатить 3 миллиона 594 тысяч 354 тенге. Истец также просил суд обязать работников соблюдать акты работодателя о порядке проведений собраний.

Обвиняемые в «призывах к участию в акции голодовки нефтяники обратились к суду с просьбой приостановить заседание суда, поскольку у них не было времени и возможности для того, чтобы ознакомиться с иском и найти адвоката. Судья Жасулан Салиев объявил 15-минутный перерыв, заявив, что в суде по гражданскому иску адвокат не обязателен. Ответчики заявили отвод судье, который в итоге не был удовлетворен. Тогда они отказались от участия в прениях.

Один из обвиняемых Жамбыл Байбоз говорит Азаттыку, что они не смогли защищать свои интересы в суде без адвоката, не смогли даже ознакомиться с иском. При этом подсудимые заявили, что намерены подать апелляцию на это решение суда.

Работник ОСС Аскар Мойнаков, один из представших перед судом, говорит, что с 14 января по семейным обстоятельствам находился в неоплачиваемом отпуске. Оказалось, что и привлеченный к суду Мурат Бекешов не участвовал в этой акции голодовки нефтяников. Адвокат ОСС Нуржан Оразов это подтвердил.

Акция голодовки нефтяников, которая 19 января по решению местного суда признана незаконной, в конечном итоге привлекла сотни работников нефтяных компаний в Мангистауской области. Начавшийся в Актау протест поддержали рабочие на месторождении Каламкас и Жетыбай. Акция протеста прекращена после задержания руководивших ею лидера профсоюза работников OCC Амина Елеусинова и инспектора по труду этого профсоюза Нурбека Кушакбаева. С 21 января они находятся под арестом в Астане. В тот день были оштрафованы 15 участников акции голодовки — работников ОСС. Дожидаются суда еще 14 других нефтяников с месторождения Каламкас.

«Радио Азаттык»