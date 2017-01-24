Акимат Уральска уличили в незаконной раздаче земли в центре города

Публикация журналистов «УН» стала поводом для судебного иска прокуратуры к акимату Уральска. Выяснилось, что акимат выделил земельный участок в центре города людям, которые никогда не стояли в очереди на землю.

Речь идет об истории, когда жители улицы 8 Марта в Уральске попытались остановить строительство увеселительного заведения рядом с их домами. После начала стройки и вырубки деревьев жители улицы узнали, что центральную часть улицы акимат отдал в частную собственность. История об этом противостоянии — «Сквер или сауна» — была опубликована в «Уральской неделе» 11 января 2017 года. По факту публикации прокуратура провела проверку и выявила нарушение, которое вполне может стать поводом для уголовного расследования.

В частности, надзорный орган выявил, что еще в 2005 году акимат города изменил целевое назначение земельного участка площадью 0,2000 га на углу улиц Победа и 8 Марта. Если до этого земля в этом месте имела статус общего пользования, то постановлением акимата этот земельный участок был передан в частную собственность на безвозмездной основе под индивидуальное жилищное строительство. Но интрига заключается в том, что земля была отдана под ИЖС двум лицам — Р.Фаткулину и С.Шамшиеву, которые в тот момент проживали в Жамбылской области и в Уральске в очереди на землю стоять не могли по определению. Вторая интрига состоит в том, что данные граждане вплоть до 2016 года ничего не строили на данном участке. В апреле прошлого года Р.Фаткулин и С.Шамшиев продали этот земельный участок некоей К.Васильевой за 22 млн тенге, которая сразу после приобретения земли приступила к вырубке деревьев на участке для строительства увеселительного заведения. Это, собственно, и стало поводом для возмущения местных жителей.

Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры области, в связи с выявленным нарушением законности, прокурор города Уральск подал исковое заявление в суд о признании незаконным постановление г.Уральска от 6 июля 2005 года, а также признании недействительными договоры купли-продажи между Фаткулиным, Шамшиевым и Васильевой. Также прокуратура приостановила действие разрешения, выданного отделом ЖКХ Васильевой, на вырубку деревьев.

Также прокуратура рассматривает вопрос об ответственности лиц, причастных к этому нарушению законности. Напомним, что в 2005 году акимом города Уральск был Сагынбек Муташев. Он, в свою очередь, в 2014 году был объявлен в розыск по линии Интерпола в рамках уголовного дела о получении взятки в крупном размере в бытность своей работы в Министерстве охраны окружающей среды.