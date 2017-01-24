Дворец школьников в Уральске: если хочешь быть здоров, занимайся (фоторепортаж)

В уральском Дворце школьников начался приём учащихся в секции по интересам. Здесь и бокс, и плавание, и лёгкая атлетика. Для юных интеллектуалов совсем скоро распахнёт свои двери школа шахмат, заработает обсерватория, Планетарий. Но… обо всём подробнее в нашем репортаже.

Дворец школьников уже открыт. Но посетителей здесь пока нет.

Директор ГККП «Дворец школьников» Сандугаш Алманбетова рассказывает, что сейчас на конкурсной основе они принимают документы на должности преподавателей, а также набирают специалистов в административный корпус и технический персонал. Работать здесь будут не менее 100 человек.

Одновременно идёт набор детей в секции и кружки.

— Дворец рассчитан на одновременный приём сразу 1500 детей, — говорит Сандугаш Алмаганбетова. – В первую очередь мы будем принимать на обучение детей из близлежащих микрорайонов – 5,6,7,9, и по возможности – ребят из других районов города. Планируется, что большая часть секций и кружков будут работать на бесплатной основе. Так, у нас уже набраны две группы в секцию бокса, там занимаются дети от 9 лет абсолютно бесплатно. Заинтересованных в нашем Дворце ребят очень много. Каждый день к нам приходят по нескольку десятков детей вместе с родителями, которые ищут, чем заняться в свободное время. Мы стараемся подобрать каждому ребёнку секцию по душе. Думаем, что к марту-апрелю мы утрясём все административные вопросы, наберём детей и заработаем в полную силу.

Хозяйка «Дворца» уделила нам больше часа своего времени, чтобы показать свои владения.

А показать, действительно, есть что. На 6 этажах общей площадью 17 тысяч квадратных метров разместились множество секций и кружков. Среди прочего — шикарный зимний сад, где растут самые разные декоративные цветы и кустарники.

— В будущем мы хотим разместить в этом саду секцию по песочной терапии, чтобы сюда приходили дети с ограниченными возможностями и в окружении зелени могли лепить фигуры из песка, развивать моторику и общаться с другими детьми, — делится планами Сандугаш Алмаганбетова…

Несколько кабинетов в Дворце школьников занял областной детско-юношеский технический центр, который намерен открыть тут кружки авиамоделирования, судомоделирования, робототехники.

— Мы переехали в Дворец школьников всего неделю назад. Разбираем свои коробки, начинаем приём учеников, желающих заниматься моделированием, – рассказывает Мирбулат Куспанов, преподаватель по судомоделированию. – Набираем в группы детей из 6-7 классов.

Преподаватель отмечает, что для того, чтобы ребёнок мог собственноручно собрать модель несложного судна, ему понадобится год обучения в кружке.

— Мы учим детей паять, пилить, гнуть картон и сталь, клеить, — объясняет Куспанов. – Думаю, каждый мужчина должен уметь делать что-то своими руками, а тем более строить корабли или ракеты (смеётся).

Класс робототехники оснащён самыми современными компьютерами. Здесь ребята смогут при помощи новейших программ создавать 3D модели своих будущих роботов…

— У нас арендуют помещения Детская музыкальная школа №5, они уже объявили набор в классы по обучению игре на домбре и кобызе, — отмечает Сандугаш Алманбетова. – Несколько кабинетов также взяла в аренду Детская школа искусств имени Сакена Гумарова, они тоже планируют набирать на обучение маленьких художников.

Огромное помещение в Дворце занимает боксёрский зал, которому присвоено имя Олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова.

— 13 декабря на открытие этого зала присутствовал сам Данияр Елеусинов, — рассказывает наша собеседница. – И, кажется, остался доволен. Здесь есть тренажёрная секция, три ринга для спортсменов младшей возрастной группы и ринг для старших боксёров. Для ребят предусмотрены раздевалки, душевые, кабинет массажиста. Сейчас у нас уже занимаются 2 группы боксёров по 15 человек. Наши тренера продолжают набор детей в группы, начиная с 2007 года рождения.

Среди вау-секций, которыми по праву гордится хозяйка Дворца школьников – обсерватория, которая находится на 6 этаже здания в небольшом помещении с открывающимся куполом.

Здесь ребята при помощи мощного телескопа смогут рассматривать далёкие звёзды и планеты; а ещё – планетарий на 20 мест, где дети смогут изучать планеты солнечной системы в проекции прямо на потолке их космической лаборатории. Кстати, в кружок «Юный астроном» сейчас также открыт набор – сюда на обучение берут детей в возрасте от 9 лет.

— У нас также будут работать два хореографических зала, где мы будем обучать ребят с 6 до16 лет танцам, несколько кружков по изучению языков – казахского, русского, английского, секции по химии, физике, математике, — перечисляет Сандугаш Алманбетова. – У нас есть шикарный легкоатлетический манеж общей площадью 1500 квадратных метров. Думаю, что со временем все общегородские соревнования по лёгкой атлетике будут проводиться в нашем зале. Наш тренер Рустам Куватов сейчас также набирает детей в секцию по лёгкой атлетике в возрасте от 7 лет.

Будет во Дворце школьников и своя школа шахмат, рассчитанная на 60 человек, куда тренеры уже сейчас начали набирать ребят от 6 лет.

В здании есть также небольшой бассейн с душевыми и раздевалками.

— Сейчас мы набираем в секции по плаванию детей в возрасте 9-10 лет, — отмечает наш гид. – В будущем мы будем рассматривать вопрос о платных сеансах купания, но только для детей.

Нашлось под крышей Дворца и место для катка с искусственным льдом. Заниматься на нём фигурным катанием будут дети младшего школьного возраста.

— Площадь катка слишком мала, чтобы открыть хоккейную секцию, — объясняет Сандугаш Алмаганбетова. – Поэтому пока мы остановимся на фигурном катании. Секция — бесплатная для тех ребят, кто будет заниматься на постоянной основе, а вот за разовое катание на катке, скорее всего, мы будем взимать с наших посетителей оплату.

Среди платных услуг Дворца школьников – столовая, которая рассчитана на 60 мест.

Кстати. Прямо под боком у неё разместился медпункт – так что за здоровым питанием детей должен быть профессиональный пригляд.

— Пока не все вопросы финансирования нашего ГККП чётко разъяснены, возможно, мы откроем ещё какие-то платные секции, — говорит Сандугаш Алмаганбетова. – Но пока мы принимаем детей в секции на бесплатной основе, и приглашаем к нам всех желающих.

Хозяйка Дворца школьников признаётся. Что сейчас головная боль для неё – отсутствие удобных маршрутов для ребят. Сюда, на улицу Московскую, ездят всего два автобуса — №№47 и 33, которые удобны не для всех жителей 5,6,7,9 микрорайонов.

— Когда мы уже начнём работать с детьми, будем изучать, какие маршруты им необходимы и писать об этом письма в акимат города.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Фото Рауля УПОРОВА