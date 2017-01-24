Осужден парень, до смерти забивший сына сельского акима

Ближайшие 11 лет жизни 23- летний житель села Красновск Хамит Абдуллин проведет в колонии строгого режима. Суд признал парня виновным в убийстве своего одноклассника.

22-летний военрук Красновской школы Анатолий Шаталов, сын акима Красновского сельского округа Александра Шаталова, был найдет мертвым в ночь с 5 на 6 ноября.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что 5 ноября 2016 года покойный Анатолий Шаталов выпивал вместе со своим одноклассником Хамитом Абдуллиным в своем доме. Помимо парней, в доме была гражданская жена Шаталова Олеся Егорычева.

Когда хозяин дома уснул, пьяный Абдуллин остался в доме Шаталова. Тогда Егорычева стала выпроваживать парня и обратилась за помощью к отцу своего мужа.

— Придя к сыну домой, Александр Шаталов увидел, как Абдуллин угрожает ножом его невестке. Выпроводив парня из дома, Александр Шаталов ушел, — рассказал судья Кайрат Чалкаров.

Чуть позже Хамит Абдуллин вернулся в дом своего одноклассника, чтобы продолжить веселье. Олеси Егорычевой на тот момент в доме не было. Между парнями завязалась ссора. Абдуллин начал душить Шаталова, парень потерял сознание и скончался.

— Абдуллин, поняв, что совершил преступление, пошел к сестре, занял 5000 тенге , чтобы снять квартиру и скрыться от следствия, — пояснил судья Чалкаров. – Однако позже, поняв тщетность своих действий, пришел в полицию и рассказал о случившемся.

Суд признал Абдуллина виновным по статье 99, ч. 1 УК РК «Убийство» и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного к принудительному лечению от алкоголизма. Вместе с тем Абдуллин должен выплатить 2 миллиона тенге семье Анатолия Шаталова в качестве компенсации за моральный ущерб.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА