Погода -2oC
$331.42
355.75
5.58
Опубликовано: Вт, Янв 24th, 2017
124 ЗКО

Участок, принадлежащий Ундаганову, передадут в собственность государства

Сегодня апелляционная коллегия областного суда оставила без изменения решение городского суда по иску акима города к Ундаганову, о незаконном захвате земельного участка. 

IMG_5891

В октябре прошлого года, Уральский городской суд вынес решение о сносе строений на незаконно занятом земельном участке по адресу: г. Уральск, улица Садовая, 75. Участок по решению суда будет передан в собственность государства.

Супруга экс начальника отметила, что на данный момент не знает какую именно территорию нужно вернуть государству.

— Сейчас я не знаю, где будут сносить строения. А вдруг приедут люди начнут сносить все. Я сейчас живу в этом доме с тремя детьми, — прокомментировала Ляззат Утарбаева.

Напомним, ранее сам Ундаганов бывший руководитель управления спорта ЗКО, заявлял  что, он не захватывал землю самовольно и согласен на снос строений построенных на незаконно занятой территории. 

Азамат Муханов

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-24
Утром-2 ℃
Днем-1.02 ℃
Вечером-1.2 ℃
Ночью-4.16 ℃
Влажность94 %
ДавлениеhPa 1018.48
Скорость ветра7.37 м/с
2017-01-25
Утром-5.57 ℃
Днем-5.76 ℃
Вечером-6.72 ℃
Ночью-6.76 ℃
Влажность94 %
ДавлениеhPa 1019.08
Скорость ветра2.2 м/с