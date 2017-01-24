Участок, принадлежащий Ундаганову, передадут в собственность государства

Сегодня апелляционная коллегия областного суда оставила без изменения решение городского суда по иску акима города к Ундаганову, о незаконном захвате земельного участка.

В октябре прошлого года, Уральский городской суд вынес решение о сносе строений на незаконно занятом земельном участке по адресу: г. Уральск, улица Садовая, 75. Участок по решению суда будет передан в собственность государства.

Супруга экс начальника отметила, что на данный момент не знает какую именно территорию нужно вернуть государству.

— Сейчас я не знаю, где будут сносить строения. А вдруг приедут люди начнут сносить все. Я сейчас живу в этом доме с тремя детьми, — прокомментировала Ляззат Утарбаева.

Напомним, ранее сам Ундаганов бывший руководитель управления спорта ЗКО, заявлял что, он не захватывал землю самовольно и согласен на снос строений построенных на незаконно занятой территории.

Азамат Муханов