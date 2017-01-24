Уважаемый аким, нас интересуют результаты, а не процесс!

Уважаемый Нариман Торегалиевич! 25 декабря вы планируете провести отчетную встречу перед жителями округа Деркул, в которой я тоже приму участие как житель округа. Один из вопросов я уже отправил вам на блог для того, чтобы у вас была возможность подготовиться и предоставить качественный ответ. Но опыт отчетных встреч с Желаево и в Зачаганске показывает, что ограниченное время отчетной встречи с населением совершенно неэффективно тратится на то, чтобы вы выслушали долгие и пространные выступления старейшин и бюджетников со словами благодарности к вам и к акимату. Уверен, вы в курсе — такие спикеры готовятся заранее вашим окружением и скорее всего их еще и инструктируют какие именно слова благодарности нужно будет сказать. Нариман Торегалиевич, мы не знакомы лично, но я из чувства уважения к вам, считаю, что вряд ли вы нуждаетесь в таком самоутверждении и в признании своих заслуг. Думаю, что вы самодостаточны чтобы самому объективно знать за что себя хвалить. Более того, у рядовых граждан такие подготовленные «благодарные» спикеры ничего кроме усмешки и раздражения не вызывают. Наоборот, люди это совершенно правильно расценивают как показатель вашей неуверенности и недоверия к обществу. Выступление «благодарного народа» отнимает существенную часть времени, которое можно эффективно использовать для ответов на реальные вопросы и жалобы людей. Но когда завершается отчетная встреча и люди уходят с нее не успев задать свой вопрос, они будут переносить свою досаду на ваших спикеров, которые призваны работать над вашим имиджем и вы получите совершенно обратный результат. Но работать над имиджем надо. Вы политический госслужащий и работа над имиджем это еще и работа над доверием населения к власти. Поэтому у меня к вам деловое и конструктивное предложение. даже два. Первое: Хотите узнать чем живут и чего хотят жители Деркула? поезжайте на отчетную встречу на маршрутном автобусе №7 или №4. Пригласите с собой начальника сектора пассажирского транспорта отдела ЖКХ и руководителей предприятий-перевозчиков. Уверяю вас, эта поездка сделает для вашего имиджа гораздо больше чем содержание команды «благодарного народа», который, по нашим наблюдениям, посещает все ваши отчетные встречи. Второе: Во время отчетной встречи в Деркуле избавьте нас, жителей округа от выступающих бюджетников, руководителей местных предприятий и других благодарных представителей общественности. Это несовременно, не разумно и не уважительно как к себе, так и к собравшимся.

И наконец самое главное. Нариман Турегалиевич, вы и без меня прекрасно знаете, что люди приходят на отчетные встречи с вами для того чтобы придти к определенному решению. Того же ждут и от власти. Поэтому когда на свои вопросы люди получают ответы из категории «рассмотрим», «разберемся», «обсудим», люди уходят со встреч с ощущением неопределенности. Вроде бы аким ответил, но что именно непонятно. Вы же понимаете, что «рассмотрим», «разберемся» и так далее это описание процесса, а не решение. Например, жителей Деркула очень волнует работа общественного транспорта. И люди скорее всего придут с надеждой что вы на этой встрече дадите четкие конкретные поручения своим подчиненным, назовете точные сроки когда эти поручения будут выполнены, вместе с собравшимися людьми решите по какому результату мы вместе с вами поймем, что проблема решена. Убедительно прошу вас завтра быть предельно точным в своих обязательствах перед населением и не использовать ничего не значащие слова «рассмотрим», «разберемся», «обсудим» и так далее.

С уважением, Лукпан Ахмедьяров.