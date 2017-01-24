В Уральске строить дома для молодых семей и очередников не будут

В рамках новой госпрограммы «Нурлы жол» запланировано лишь строительство кредитного жилья по линии «Жилстройсбербанка» — как для вкладчиков самого банка, так и для очередников на арендно-коммунальное жильё. Причём стоимость квадратного метра в этих квартирах уже выросла со 110 тысяч тенге за квадрат до 133 тысяч, по согласованию с местными властями.

Информацию об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций озвучили директор областного филиала АО «Жилстройсбербанк РК» Айгуль Наурызгалиева и главный специалист областного управления строительства Кайрат Досанов.

— В 2017 году по области будет строиться 7 домов — по двум направлениям: по линии местных исполнительных органов (далее – МИО) и по линии АО «Байтерек Девелопмент», — сообщила Айгуль Наурызгалиева. – «Байтерек Девелопмент» построит три жилых дома на 454 квартиры в посёлке Зачаганск для вкладчиков «Жилстройсбербанка» («ЖССБ»). По линии МИО будут построены 3 жилых дома на 306 квартир в Уральске и ещё один дом (на 75 квартир) в Аксае. Квартиры в этих 4 домах будут распределяться 50/50 среди вкладчиков нашего банка и среди очередников МИО.

Эти очередники МИО уже сейчас, по словам Наурызгалиевой, должны открыть счета в «ЖССБ» и копить на них деньги для приобретения жилья по госпрограмме.

— Местные власти каждый квартал предоставляют нам списки тех, кто стоит в очереди на арендно-коммунальное жильё (это те 13 категорий, среди которых участники войны, дети-сироты, инвалиды, матери-одиночки, бюджетники, военнослужащие – прим. ред.), с которыми мы должны связаться и выяснить, готовы ли они приобрести жильё по госпрограмме в кредит, — пояснила глава облфилиала «Жилстроя». – Не всегда эти данные корректны: из 18180 очередников в этих списках у 8443 человек личная информация неполная – у многих очередников нет ИИН, у части из них нет контактных телефонов, неправильно указан адрес проживания. Пользуясь моментом, я хочу обратиться к очередникам МИО на жильё: обновите свои данные в отделах ЖКХ Уральска и Аксая. Если вы этого не сделаете, то уже завтра не сможете участвовать в выкупе жилья, построенного по госпрограмме.

На вопрос журналистов, а будут ли по области строить аредно-коммунальное жильё для тех же очередников МИО, а также жильё для молодых семей, спикеры ответили отрицательно.

— В этом году по программе «Нурлы жол» мы подали заявку на строительство домов для очередников и молодых семей, но одобрения не получили, — высказался Кайрат Досанов. – В прошлом году молодым семьям в Зачаганске было построено два дома на 180 квартир, очередники поучили по госпрограмме примерно столько же арендно-коммунальных квартир.

— Госпрограмма постоянно меняется. На данный момент строится только кредитное жильё, — отметила Айгуль Наурызгалиева. – Уже в феврале мы будем принимать заявки на выкуп квартир в двух домах – в Уральске и Аксае, их сдача в эксплуатацию намечена на май 2017 года. Стоимость квадратного метра в этих квартирах – 133 тысячи тенге за квадратный метр. Ещё два дома, в которых очередники МИО могут выкупать квартиры, будут сданы в Зачаганске в июне 2017 года. Заявления от граждан по этим домам мы начнём принимать в мае.

Кстати, чтобы участвовать в выкупе вышеозначенных квартир, очередники МИО должны накопить в «ЖССБ» до 30% от стоимости квартиры. На остальную сумму банк выдаст им займ под 5% годовых, если только сочтёт, что клиенты платёжеспособны (это те самые сироты, инвалиды. Матери-одиночки).

Кстати, спикер отметила, что подорожание жилого квадрата по госпрограмме произошло из-за роста цен на строительные материалы (ещё в 2016 году 1 кв. метр жилья от государства стоил 100-110 тенге за квадрат), и эта сумма согласована с местными исполнительными органами.

Людмила КАЛАШНИКОВА