В ЗКО мужчина убил своего собутыльника  и пытался скрыть труп (видео)

Житель Таскалы проведет более 13 лет в колонии особого режима из-за пьяной ссоры со своим собутыльником. Суд признал его виновным в убийстве с собой жестокостью.

Согласно материалам уголовного дела, 45-летний житель села Таскалы Мейрам Мусин , 9 ноября 2016 года выпивал со своим товарищем Н.Ерментаевым и С.Астаховым, с которым виделся впервые у себя дома.

— И погибший Ерментаев и Астахов оказались в доме Мусина случайно: Астахову было негде переночевать, а Ерментаев пытался найти ночлег для своего товарища, — об этом во время досудебного расследования сообщила сестра погибшего, гражданка Тулегалиева.

Также в ходе досудебного расследования выяснилось, что в ходе попойки С.Астахов ушел спать в спальню . Именно в этот момент между Ерментаевым и Мусиным произошла ссора.

— Поскольку Мейрам Мусин был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью и отбывал наказание в лагере, — рассказал судья Бакыт Ермаханов. — То между погибшим и осужденным начался разговор на эту тему, который позже перерос в ссору.

Также судья Ермаханов сообщил, что Мусин ударил ножом Ерментаева ножом в шею, после чего начал хаотично колоть ножом в грудь и живот пострадавшего мужчины. На этом Мусин не остановился и принялся добивать несчастного мужчину кочергой по голове.

Подсудимый свою вину признал полностью.

— По версии следствия, Мусин сначала хотел просто припугнуть его и случайно попал в шею, после чего начал бить его ножом. Только потом мужчина понял, что убил Ерментаева.

Далее, со слов судьи Мусин хотел скрыть труп Ерментаева. Вместе с Астаховым они просили двух своих односельчан помочь им скрыть тело, однако в обоих случаих их попытки не увенчались успехом

Также Мусин сообщил следствию, что он вместе с Астаховым купили бутылку водки и распили ее, при том, что тело Ерментаева продолжало находится на кухне. Что было дальше, мужчина не помнит, поскольку очнулся он уже утром, когда по дому ходили сотрудники полиции.

Суд признал Мейрама Мусина виновным в совершении преступления, предусмотренным статьей 99, части 1 УК РК и назначило ему наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

Исправительные колонии особого режима -это вид исправительных колоний, в которых отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео Нурлыбек Емранов