Ввод обязательных пенсионных взносов работодателей могут перенести

Рассматривается возможность переноса сроков ввода обязательных пенсионных взносов работодателей, который по первоначальному плану стартует с 1 января 2018 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По условно-накопительному компоненту. Министерством национальной экономики такое предложение внесено, мы говорили что это будет с 2018 года. Сейчас совместно с НПП рассматривается возможность переноса сроков. Есть предложения перенести на один год, на два года, мы с учетом финансовой ситуации, стратегии экономического развития, которая сейчас разрабатывается МНЭ, вместе рассмотрим и сообщим. МЗСР рассматривает со стороны социальной поддержки, но мы пенсионерам предоставляем три вида пенсии сейчас, в том числе солидарная пенсия по стажу до 1998 года. По ней рассматривается повышение, и на 2018 год обсуждается повышение базовой пенсии. Это будем учитывать», — сообщила после заседания правительства министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дуйсенова.

Напомним, с 1 января 2018 года вносятся изменения в действующую накопительную пенсионную систему — вводится условно-накопительный компонент или обязательные пенсионные взносы работодателя.

Участниками условно-накопительного компонента являются работники, за которых работодатель за счет своих средств будет перечислять обязательные 5-процентные пенсионные взносы. В принятом законе отмечается, что эти взносы не являются собственностью граждан и будут фиксироваться на условном пенсионном счете каждого работника, открытом в Едином накопительном пенсионном фонде.

По данным МЗСР, 10-процентные обязательные пенсионные взносы граждан как выплачивались, так и будут выплачиваться и будут наследоваться. А выплаты по 5-процентным отчислениям наследоваться не будут. И не будут считаться собственностью работника, потому что их перечисляет работодатель.

Источник: tengrinews.kz