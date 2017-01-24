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Опубликовано: Вт, Янв 24th, 2017
10 Мир

Женщины против. Как сотни тысяч вышли на протест в Вашингтоне

Даже неудивительно, что Трамп вступил в очередную публичную перепалку, на этот раз с «бесчестными СМИ», о том, где было больше народу — у него на инаугурации, или на следующий день на марше против него.

Вообще, конечно, Президенту США на таком уровне мериться пипи..ками совсем не комильфо, а с собственным народом еще и стыдно должно быть — ведь на Марш женщин против Трампа вышли тоже американцы. Напоминает чем-то, да, разделение на своих и врагов?

Но для того чтобы понять, что на Марш собралось в разы больше народу, надо было просто войти в субботу в 9.30 утра в метро. Тысячи женщин в розовых шапочках лились рекой на выход в центре города, и полные битком вагоны ехали в сторону Капитолия, где должно было быть начало марша, но в итоге люди заполонили собой весь молл и центральные проспекты, так что начала как такового и не было, а была одна огромная масса людей.

Или нужно было оказаться там, зажатыми людьми так, что невозможно пошевелиться. Тысячи и десятки тысяч людей со всех сторон, страдающим клаустрофобией лучше не ходить — вот что такое был вчерашний Марш женщин против Трампа. И так с десяти утра и до трех дня все стояли и слушали, как со сцены выступали Мадонна, Скарлетт Йохансон, Алиша Киз, Майкл Мур (сказал, что старых лидеров демократической партии надо менять на молодых и был поддержан) и, что самое удивительное, мэр Вашингтона Мюриель Баузер.

А потом все те же сотни тысяч залили собой широченные Вашингтонские авеню, превратившись в марш без видимого конца и края. Среди марширующих был замечен бывший Госсекретарь США Джон Керри с собакой.

Ну или просто можно посмотреть на панорамные съемки, чтобы все понять про количество людей. Спойлер — у Трампа было около трехсот тысяч, на Марше не меньше семисот тысяч.

Но помимо очевидной разницы в числах, Марш женщин несомненно превзошел инаугурацию Трампа своим вайбом. Есть в английском языке такое понятие — vibe, которое одним словом точно не переводится, но означает заряженную атмосферу, энергетику и вибрации. Это когда ты стоишь и слышишь гул, похожий то ли на приближающуюся конную кавалерию, то ли на нашествие спартанцев. А через несколько секунд уже все вокруг тебя скандируют — Yes we can (Да, мы можем), Love not hate — that’s what makes America great (любовь, а не ненависть делает Америку великой), Can’t build wall — hands top small (не построишь стену — ручки маловаты), Welcome to your first day, we will never go away (с первым днем президентства — мы не отступим никогда).

Многие из России спрашивают, зачем выходить на протест, если Трамп уже все равно президент и марши ни на что не повлияют. Отвечаю — с российской точки зрения мирный протест действительно ни на что не повлияет, потому что в России нет честно избираемых народом, а значит от него зависимых, депутатов, то есть этого народа представителей. В России есть только президент, который от мирного протеста, понятно, никуда не уйдет, как, наверно, в большинстве стран. Ну по крайней мере, не Путин и не Трамп это будут.

Но в Америке с помощью таких массовых акций на политику повлиять еще как можно. Непосредственно от воли людей в США зависят конгрессмены, которые избираются гражданами, а не выбираются президентом для последующего утверждения на фиктивных театрализованных выборах, раз в два года. И конгрессмены в США в прямом смысле слова это представители народа. А мандат в Палате представителей, вместе с карьерой и зарплатой, терять никто не хочет. Поэтому угодить конгрессмены всегда хотят прежде всего себе, то есть избирателям. И если избиратели встанут в массовую оппозицию к Трампу, то и в Конгрессе образуется оппозиция ему. Ну а там уже как пойдет.

Вот почему в США надо выходить на мирные акции протеста. И почему такие акции совершенно бесполезны в России.

echo.msk.ru

Один комментарий
  1. Смяшно:
    24 Январь 2017 в 10:12

    Чтото там женщин почти нет или фотограф не умеет фотографировать.
    В демократической стране с использованием самой лучшей системы выборов с использованием не голосов народа, а старших «по дому» получилось так что систему какбы обмануть можно??? То есть в целом народ за «националиста» Трампа, но часть из них против большей половины населения?
    Почему не стали делать пересчет голосов?
    Если честно я очень рад тому, что Америка пошла по пути свободы и немного напоминать демократическую страну. Но судя по тому как при Обаме разгоняли митинги и шествия — думаю этих «женщин» постигнет таже участь. Активистов арестуют, пристрелят несколько негров и на этом эта демонстрация закончится. Это мы уже видели.

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