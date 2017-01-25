Казахстан ухудшил на 8 пунктов позицию в индексе восприятия коррупции, заняв 131 место

Казахстан ухудшил на 8 пунктов позицию в индексе восприятия коррупции (ИВК), составленном международным фондом Transparency International, опустившись со 123 места на 131-е, следует из исследования фонда.

Согласно отчету, в региональном рейтинге «Восточная Европа – Центральная Азия» Казахстан набрал 29 баллов из 100. На 131 месте рядом с РК находятся Россия, Украина, Непал и Иран.

В 2015 году Казахстан набрал в ИВК 28 баллов, заняв 123 строчку.

Также сообщается, что лучшие результаты в ИВК продемонстрировали Дания и Новая Зеландия (90 баллов), худшие – Сомали (10 баллов).

«Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти, аресты высокопоставленных чиновников показали серьезность намерений властей Казахстана в искоренении проблемы. Однако полноценный эффект можно ждать только при внедрении превентивных мер. Это устранение конфликта интересов, раскрытие конечных бенефициаров владельцев бизнеса, введение декларирования доходов и расходов чиновников, а затем и всех граждан страны», — прокомментировала результаты рейтинговой оценки исполнительный директор фонда Наталья Ковалева.

Как отмечается в пресс-релизе, «принятие новой антикоррупционной программы и ее широкое обсуждение позволяло рассчитывать в текущем году на лучший итог».

«Однако в сравнении с прошлым годом изменились условия: число исследуемых стран увеличилось на 8, что ужесточило конкуренцию за позиции рейтинга», — указывают в фонде.

ИВК-2016 демонстрирует восприятие уровня коррупции в государственном секторе в 176 странах и рассчитывается по шкале от 0 (крайне высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий).

В пресс-релизе Transparency International отмечается, что коррупция становится привычной болезнью государственного сектора по всему миру. Так, 69% процентов стран, принявших участие в ИВК-2016, набрали ниже 50 баллов.

КазТАГ