Россиян травят куриными таблетками

В половине российской курятины содержатся нитрофураны — дешевые антибиотики, губительно действующие на печень человека. Но наказать производителей нельзя, поскольку использование данного лекарственного средства законодательно не запрещено.

Тревогу забило «Роскачество». Организация провела исследование мяса цыплят отечественного производства, и оказалось, что почти в половине проверенных тушек содержатся нитрофураны. Это группа наиболее дешевых антибиотиков для мясных животных и птицы, разрешенных для применения в ветеринарии в России, но уже давно полностью запрещенных в странах Евросоюза.

В частности, специалисты «Роскачества» обнаружили остатки нитрофуранов и других антибиотиков (хинолонов и кокцидиостатиков) в девяти образцах из 21. Названия марок и производителей в «Роскачестве» не уточняют, поскольку использование данных веществ не является нарушением законодательства. Кроме того, в курятине «Павловская курочка» и «Чамзинка» нашли антибиотики тетрациклиновой группы — вот это уже преступление, и данным вопросом займутся соответствующие органы.

Но столь массовое применение нитрофуранов подвигло автономную некоммерческую организацию «Роскачество» обратиться в Россельхознадзор с предложением ввести запрет на использование антибиотиков данной группы в животноводческих хозяйствах и на птицефермах. В письме за подписью заместителя руководителя «Роскачества» Елены Саратцевой отсобо подчеркивается, что в настоящий момент техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» вообще не нормирует содержание в мясе птицы нескольких групп антибиотиков, в том числе и нитрофуранов.

В Россельхознадзоре обещали рассмотреть предложение. Однако вряд ли ведомство сможет инициировать изменения техрегламентов: этот вопрос курирует Роспотребнадзор. Эксперты смогут лишь представить свое мнение Минсельхозу.

В Национальной мясной ассоциации согласны, что вопрос об ограничении и контроле использования антибиотиков в животноводстве пора ставить. В частности, руководитель отдела животноводства и ветеринарии Евгений Лапинский полагает, что применять эти средства можно, но необходимо переставать давать их животным и птицам за некоторое время до убоя, чтобы препараты успевали вывестись из организма и уже не попадали на стол людям.

Врачи, кстати, давно бьют тревогу из-за активного использования антибиотиков производителями мяса. И дело не только в том, что нитрофураны оказывают пагубное воздействие на печень человека. Регулярное потребление антибиотиков вместе с пищей животного происхождения способствует адаптации к ним бактерий в организме. В результате, когда человек заболевает и применяет препарат по назначению врача, он уже не оказывает должного воздействия. А то и вообще никакого не оказывает.

В сентябре прошлого года в США от неизлечимой инфекции скончалась женщина. В ходе тестов выяснилось, что вызвавшая заболевание бактерия оказалась устойчива к 26 различным антибиотикам, то есть ко всем, которые разрешены в США.

utro.ru