В ЗКО компания КПО б.в. намерена отремонтировать 16 дорог, построить 1 школу и хоккейную площадку

Львиная доля проектов, которые финансируются за счёт социальных инвестиций этого недропользователя – 10 миллионов долларов в год, будет реализована в областном центре – городе Уральске.

В ответе на наш запрос генеральный директор КПО б.в. Ренато Мароли сообщил, что в 2017 году они будут финансировать строительство, ремонт и проектирование 32 объектов (9 из них – в Бурлинском районе ЗКО).

Мароли подчеркнул, что компания КПО б.в. придерживается прозрачности своих деловых отношений, но… в разумных пределах.

Именно поэтому, а также ввиду того, что сейчас они проводят тендерные процедуры по выбору подрядчиков для реализации соцпроектов, руководство компании не может озвучить стоимость каждого проекта. Дать информацию о затраченных суммах по каждому из соцпроектов 2017 года Ренато Мароли пообещал после завершения всех работ.

Итак, что будет сделано в ЗКО за счёт социальных инвестиций КПО б.в. в этом году:

Капитальный ремонт автодороги по пр. Достык в г. Уральск (от ул. Пугачева до ул. Маметовой) * Реконструкция автодороги по ул. Ихсанова в г. Уральск (от ул. Чагано-Набережная до ул. Рубежинская) * Второй этап благоустройства правого берега реки Чаган городского парка им. Кирова * Обустройство площадки с оборудованием для хоккея с мячом, стадион Юность, г. Уральск * Строительство школы на 198 мест в с. Шабдаржан Акжайикского района Капитальный ремонт дороги по ул. Шевченко, ул. Исаева от ул. Айтиева до ул. Нурпеисовой в г. Уральск * Строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. в г. Уральск ЗКО (улица №1) * Замена наружного освещения по 1) пр. Достык от ул. Маметовой до ул. Некрасова, 2) ул. Ихсанова от ул. Рубеженской до ул. Чагано-Набережной, 3) ул. Сарайшык от ул. Петровского до ул. Даумова Замена наружного освещения трасса Аэропорт, г. Уральск Средний ремонт покрытия на автодороге по ул. Жангир хана от ул. Азербайджанская до границы ЗКО Строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. в городе Уральск ЗКО (улица №2) Средний ремонт путепровода через железную дорогу и покрытия подходов в районе «Нефтебазы» г. Уральск Средний ремонт дороги по ул. Деповская, Восточная от п/п 2-я база до п/п Депо. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметова от ул. Неусыпова до ул. Петровского в г. Уральск Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г. Уральск Средний ремонт покрытия автодороги по ул. Жангир хана от ул. Чагано-Набережная до ул. Азербайджанской в п. Зачаганск г. Уральск Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абулхаирхана от ул. С. Датова до ул. Кызалжарская в г. Уральск Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Курмангазы от ул. А. Молдагуловой до ул. Пугачева в г. Уральск Капитальный ремонт Деповского моста Средний ремонт ул. Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Пугачева в г. Уральск Капитальный ремонт ул. Урдинской от ул. Гагарина до ул. Джамбульская в г. Уральск Проектирование детского сада в городе Уральск Проектирование школы в городе Уральск

Примечания:

* Проекты, переходящие с 2016 на 2017 г.

Кстати, компания КПО б.в. прислала нам также отчёт о социальных проектах, которые они ввели в строй на территории ЗКО за прошедший, 2016 год. Общая сумма по всем этим проектам внушительная – 9 млрд. 369 млн. тенге.

Итак, в 2016 году КПО б.в. профинансировала следующие проекты:

Наименование объекта Подрядная организация Сроки строительства Стоимость проекта в Тенге (миллион) Дворец молодежи и школьников в г. Уральск ТОО «Альтаир» Апрель 2015 – Декабрь 2016 3 370 Благоустройства правого берега реки Чаган (1 часть) в г. Уральск ТОО «Марасант» Апрель 2015 – Декабрь 2016 213 Котельная для теплоснабжения 4 и 5 микрорайонов г. Аксая ТОО «КазКонстракшнГрупп» Июнь 2015 – Декабрь 2016 1 506 Детский сад на 140 мест в поселке Бурлин ТОО «НАЗ тур» Июль 2015 – Июнь 2016 483 Капитальный ремонт дороги ул. Джамбульская от ул. Конечная до ул. Ихсанова и ул. Заводская в г. Аксай ТОО «Аксайбизнесстрой» Июль 2015- Июнь 2016 434 Капитальный ремонт автодороги по пр. Евразия от ул. Мухита до п/п 2-я база, протяженность 2800 м. в г. Уральск ТОО «Альтаир» Апрель 2016 – Ноябрь 2016 767 Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Евразия от п/п 2-я база до ул. Петровского, протяженность 1400 м. в г. Уральск ТОО «Альтаир» Апрель 2016 – Ноябрь 2016 203 Реконструкция водопровода по пр. Евразия от п/п 2-я база до пр. Достык, протяженность 3000 м. в г. Уральск ТОО «Альтаир» Апрель 2016 – Ноябрь 2016 523 Средний ремонт ул.Циолковского от ул.Шолохова до ул.Абулхаир хана в г. Уральск АО «Орал Жолдары» Июль 2016 – Октябрь 2016 86 Капитальный ремонт здания ГККП «спортивный клуб «Сары-Арка» по ул.Сырым Датулы в г.Аксай ТОО «СКФ Наурыз» Май 2016 – Декабрь 2016 243 Средний ремонт дороги по ул.Джамбейтинская, Чкалова от ул.Шубина до ул.Казталовская в г. Уральск ТОО «ДСК Приоритет» Июль 2016 – Сентябрь 2016 72 Капитальный ремонт здания ГУ СОШ №2 им. Молдагалиева в г. Уральск ПК «Домостроитель» Июнь 2016 – Сентябрь 2016 444 Капитальный ремонт школы имени Шакира Жексенбаева в с.Уялы ТОО «РаЗа строй» Июнь 2016 – Сентябрь 2016 154 Строительство дорог ул.Деповская г.Аксай ТОО «Аксайбизнесстрой» Июль 2015-Сентябрь 2016 375 Капитальный ремонт дороги ул.Линейная г.Аксай ТОО «Аксайбизнесстрой» Июль 2016- Октябрь 2016 496

Людмила КАЛАШНИКОВА