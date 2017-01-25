В ЗКО компания КПО б.в. намерена отремонтировать 16 дорог, построить 1 школу и хоккейную площадку
Львиная доля проектов, которые финансируются за счёт социальных инвестиций этого недропользователя – 10 миллионов долларов в год, будет реализована в областном центре – городе Уральске.
В ответе на наш запрос генеральный директор КПО б.в. Ренато Мароли сообщил, что в 2017 году они будут финансировать строительство, ремонт и проектирование 32 объектов (9 из них – в Бурлинском районе ЗКО).
Мароли подчеркнул, что компания КПО б.в. придерживается прозрачности своих деловых отношений, но… в разумных пределах.
Именно поэтому, а также ввиду того, что сейчас они проводят тендерные процедуры по выбору подрядчиков для реализации соцпроектов, руководство компании не может озвучить стоимость каждого проекта. Дать информацию о затраченных суммах по каждому из соцпроектов 2017 года Ренато Мароли пообещал после завершения всех работ.
Итак, что будет сделано в ЗКО за счёт социальных инвестиций КПО б.в. в этом году:
|Капитальный ремонт автодороги по пр. Достык в г. Уральск (от ул. Пугачева до ул. Маметовой) *
|Реконструкция автодороги по ул. Ихсанова в г. Уральск (от ул. Чагано-Набережная до ул. Рубежинская) *
|Второй этап благоустройства правого берега реки Чаган городского парка им. Кирова *
|Обустройство площадки с оборудованием для хоккея с мячом, стадион Юность, г. Уральск *
|Строительство школы на 198 мест в с. Шабдаржан Акжайикского района
|Капитальный ремонт дороги по ул. Шевченко, ул. Исаева от ул. Айтиева до ул. Нурпеисовой в г. Уральск *
|Строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. в г. Уральск ЗКО (улица №1) *
|Замена наружного освещения по 1) пр. Достык от ул. Маметовой до ул. Некрасова, 2) ул. Ихсанова от ул. Рубеженской до ул. Чагано-Набережной, 3) ул. Сарайшык от ул. Петровского до ул. Даумова
|Замена наружного освещения трасса Аэропорт, г. Уральск
|Средний ремонт покрытия на автодороге по ул. Жангир хана от ул. Азербайджанская до границы ЗКО
|Строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. в городе Уральск ЗКО (улица №2)
|Средний ремонт путепровода через железную дорогу и покрытия подходов в районе «Нефтебазы» г. Уральск
|Средний ремонт дороги по ул. Деповская, Восточная от п/п 2-я база до п/п Депо.
|Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметова от ул. Неусыпова до ул. Петровского в г. Уральск
|Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г. Уральск
|Средний ремонт покрытия автодороги по ул. Жангир хана от ул. Чагано-Набережная до ул. Азербайджанской в п. Зачаганск г. Уральск
|Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абулхаирхана от ул. С. Датова до ул. Кызалжарская в г. Уральск
|Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Курмангазы от ул. А. Молдагуловой до ул. Пугачева в г. Уральск
|Капитальный ремонт Деповского моста
|Средний ремонт ул. Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Пугачева в г. Уральск
|Капитальный ремонт ул. Урдинской от ул. Гагарина до ул. Джамбульская в г. Уральск
|Проектирование детского сада в городе Уральск
|Проектирование школы в городе Уральск
Примечания:
* Проекты, переходящие с 2016 на 2017 г.
Кстати, компания КПО б.в. прислала нам также отчёт о социальных проектах, которые они ввели в строй на территории ЗКО за прошедший, 2016 год. Общая сумма по всем этим проектам внушительная – 9 млрд. 369 млн. тенге.
Итак, в 2016 году КПО б.в. профинансировала следующие проекты:
|Наименование объекта
|Подрядная организация
|Сроки строительства
|Стоимость проекта в Тенге (миллион)
|Дворец молодежи и школьников в г. Уральск
|ТОО «Альтаир»
|Апрель 2015 – Декабрь 2016
|3 370
|Благоустройства правого берега реки Чаган (1 часть) в г. Уральск
|ТОО «Марасант»
|Апрель 2015 – Декабрь 2016
|213
|Котельная для теплоснабжения 4 и 5 микрорайонов г. Аксая
|ТОО «КазКонстракшнГрупп»
|Июнь 2015 – Декабрь 2016
|1 506
|Детский сад на 140 мест в поселке Бурлин
|ТОО «НАЗ тур»
|Июль 2015 – Июнь 2016
|483
|Капитальный ремонт дороги ул. Джамбульская от ул. Конечная до ул. Ихсанова и ул. Заводская в г. Аксай
|ТОО «Аксайбизнесстрой»
|Июль 2015-
Июнь 2016
|434
|Капитальный ремонт автодороги по пр. Евразия от ул. Мухита до п/п 2-я база, протяженность 2800 м. в г. Уральск
|ТОО «Альтаир»
|Апрель 2016 – Ноябрь 2016
|767
|Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Евразия от п/п 2-я база до ул. Петровского, протяженность 1400 м. в г. Уральск
|ТОО «Альтаир»
|Апрель 2016 – Ноябрь 2016
|203
|Реконструкция водопровода по пр. Евразия от п/п 2-я база до пр. Достык, протяженность 3000 м. в г. Уральск
|ТОО «Альтаир»
|Апрель 2016 – Ноябрь 2016
|523
|Средний ремонт ул.Циолковского от ул.Шолохова до ул.Абулхаир хана в г. Уральск
|АО «Орал Жолдары»
|Июль 2016 – Октябрь 2016
|86
|Капитальный ремонт здания ГККП «спортивный клуб «Сары-Арка» по ул.Сырым Датулы в г.Аксай
|ТОО «СКФ Наурыз»
|Май 2016 – Декабрь 2016
|243
|Средний ремонт дороги по ул.Джамбейтинская, Чкалова от ул.Шубина до ул.Казталовская в г. Уральск
|ТОО «ДСК Приоритет»
|Июль 2016 – Сентябрь 2016
|72
|Капитальный ремонт здания ГУ СОШ №2 им. Молдагалиева в г. Уральск
|ПК «Домостроитель»
|Июнь 2016 – Сентябрь 2016
|444
|Капитальный ремонт школы имени Шакира Жексенбаева в с.Уялы
|ТОО «РаЗа строй»
|Июнь 2016 – Сентябрь 2016
|154
|Строительство дорог ул.Деповская г.Аксай
|ТОО «Аксайбизнесстрой»
|Июль 2015-Сентябрь 2016
|375
|Капитальный ремонт дороги ул.Линейная г.Аксай
|ТОО «Аксайбизнесстрой»
|Июль 2016- Октябрь 2016
|496
Людмила КАЛАШНИКОВА