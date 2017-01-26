Аким Уральска обещает помочь деньгами частному бизнесу

Помочь деньгами пообещал аким Уральска Нариман Турегалиев предпринимателям, которые откроют частный детский сад в Деркуле.

Об этом он заявил в ходе отчетной встречи в поселке Деркул вечером 25 января. В частности, комментируя дефицит мест в детских садах аким сказал:

— 700 детей стоят в очереди в детские сады только по Деркулу. В городе в очереди в целом стоят более 15 тысяч детей. Государство прилагает огромные усилия для решения этого вопроса. Но и общество должно двигаться вперед. Практика открытия частных детских садов показывает, что такие проекты помогают обеспечить местами большое количество детей. Например, если в 2013 году, в Уральске было только пять частных садов, то в 2016 году в городе функционировали уже более 20 частных детсадов. Поэтому, если есть в Деркуле желающие открыть частный детский сад, мы поддержим такие проекты. Найдем земельный участок или помещение, рассмотрим какие есть механизмы финансовой поддержки, — сказал Нариман Турегалиев.

Кроме того, аким города призвал жителей Деркула использовать возможности программы модернизации ЖКХ.

— В Деркуле, по имеющейся у нас информации, есть многоэтажные дома не состоящие в КСК. Есть вопросы по их содержанию. Необходим ремонт труб, крыш, подвалов, ремонта подъездов. Вы поймите, что для решения таких вопросов мы бюджетные деньги выделять не можем. Это ответственность самих жителей. Поэтому программа модернизации это единственная возможность решать такие вопросы. Если вы подадите заявку, обещаю что мы поддержим, — сказал аким города.