«Беспредел» маршрутных автобусов

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На фоне недавних дебатов о повышении оплаты за проезд в общественном транспорте и улучшении качества предоставления услуг перевозчиков, продолжается «беспредел» в поведении на дороге водителей автобусов.

23 января в 6 часов вечера, при выполнении маневра поворота с улицы А.Молдагуловой на улицу Курмангазы в сторону железнодорожного вокзала, водитель автобуса Mercedes-Benz 0405, госномер 568DMA07, следующий по маршруту #5, грубо нарушил несколько пунктов правил дорожного движения. Своими действиями водитель мог подставить под угрозу жизни пассажиров автобуса, а также водителей и пассажиров автомобиля, следующего во встречном направлении. Хотелось бы получить комментарии компании-владельца маршрута, а также представителей дорожной полиции. Всё понятно из видео: