Депутаты маслихата Уральска считают, что работают в Думе и рекламируют онлайн услуги

Депутаты маслихата города Уральск (Западно-Казахстанская область), не желая отвечать на вопросы своих избирателей, отдали свой сайт в распоряжение иностранных кредитных фирм. А секретарь гормаслихата в предлагают надзорному органу обращаться к ним как к депутатам Думы.

Это мы обнаружили на сайте городского маслихата www.oral-maslihat.kz, в блоге секретаря маслихата Уральска Аккали Аубекерова. В своем блоге депутат разместил два депутатских запроса, судя по заголовку, адресованных прокурору Западно-Казахстанской области. В своем запросе депутат не задает никаких вопросов, но судя по логике текста разъясняет прокурору процедуру работы с депутатскими запросами. при этом в своем тексте обращения Аккали Аубекеров сообщает: «Депутат, узнав о существующей проблеме, направляет из Думы запрос в компетентные госорганы».

Секретарь маслихата Уральска считает, что он заседает в Думе, а не в маслихате.

Стоит отметить, что судя по всему Аккали Аубекеров единственный депутат гормаслихата, который хотя бы так вспомнил о таком инструменте как депутатский запрос. В блогах остальных 19 депутатов маслихата города Уральска рубрика «депутатские запросы» пустует. Но вот рубрика «Задать вопрос» в блогах депутатов представляет гораздо больший интерес. У многих депутатов в блогах есть вопросы от избирателей и обращения, но ни один из них депутаты не удостоили ответом. Например в блоге депутат Валерия Власова мы обнаружили один единственный вопрос от его избирателя. Но и он остался без ответа.

Валерий Власов, депутат маслихата города Уральск от избирательного округа №10, как и остальные его коллеги, вопросы в своем блоге оставил без ответа.

Журналисты «Уральской недели» насчитали в блогах депутата гормаслихата в общей сложности 13 вопросов от избирателей. В некоторых из них были указаны телефоны обращавшихся избирателей. Мы созвонились с ними и все наши собеседники подтвердили, что они действительно оставляли свои вопросы в блогах депутатов и ни один из них не получил ответа.

— Не дождавшись ответа от моего депутата, я отправил вопросы трем другим депутатам. Ни один из них не ответил и никто из них со мной не созвонился, — сказала Валерия Чеботарева, автор одного из вопросов.

Одно из обращений избирателя к депутату Ляззат Рысбековой. Депутат вопрос избирателя проигнорировала.

Видимо то, что депутаты городского маслихата не обитают на своем сайте, поняли не только избиратели, но и сайты рассылающие спам-рассылку. В блогах нескольких депутатов вместо вопросов от избирателей можно найти ссылки на сторонние сайты. Большинство ссылок являются рекламой быстрых беззалоговых кредитов. Некоторые ссылки (к счастью их немного) рекламируют порно-сайты.

Блог депутата Марата Каженова облюбовали страховые компании и некая девушка Аделаида, которая шлет комплименты депутату на английском языке.

Получить комментарий самих депутатов не удалось. Секретаря городского маслихата трудно застать на рабочем месте, а телефоны остальных депутатов в аппарате маслихата предоставлять отказались. Видимо прямое общение с избирателями в перечень услуг депутатов не входит. «Уральская неделя» рассчитывает, что после этой публикации, кто-либо из депутатов или секретарь маслихата соизволит прокомментировать ситуацию.