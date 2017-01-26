Депутаты маслихата Уральска считают, что работают в Думе и рекламируют онлайн услуги
Депутаты маслихата города Уральск (Западно-Казахстанская область), не желая отвечать на вопросы своих избирателей, отдали свой сайт в распоряжение иностранных кредитных фирм. А секретарь гормаслихата в предлагают надзорному органу обращаться к ним как к депутатам Думы.
Это мы обнаружили на сайте городского маслихата www.oral-maslihat.kz, в блоге секретаря маслихата Уральска Аккали Аубекерова. В своем блоге депутат разместил два депутатских запроса, судя по заголовку, адресованных прокурору Западно-Казахстанской области. В своем запросе депутат не задает никаких вопросов, но судя по логике текста разъясняет прокурору процедуру работы с депутатскими запросами. при этом в своем тексте обращения Аккали Аубекеров сообщает: «Депутат, узнав о существующей проблеме, направляет из Думы запрос в компетентные госорганы».
Стоит отметить, что судя по всему Аккали Аубекеров единственный депутат гормаслихата, который хотя бы так вспомнил о таком инструменте как депутатский запрос. В блогах остальных 19 депутатов маслихата города Уральска рубрика «депутатские запросы» пустует. Но вот рубрика «Задать вопрос» в блогах депутатов представляет гораздо больший интерес. У многих депутатов в блогах есть вопросы от избирателей и обращения, но ни один из них депутаты не удостоили ответом. Например в блоге депутат Валерия Власова мы обнаружили один единственный вопрос от его избирателя. Но и он остался без ответа.
Журналисты «Уральской недели» насчитали в блогах депутата гормаслихата в общей сложности 13 вопросов от избирателей. В некоторых из них были указаны телефоны обращавшихся избирателей. Мы созвонились с ними и все наши собеседники подтвердили, что они действительно оставляли свои вопросы в блогах депутатов и ни один из них не получил ответа.
— Не дождавшись ответа от моего депутата, я отправил вопросы трем другим депутатам. Ни один из них не ответил и никто из них со мной не созвонился, — сказала Валерия Чеботарева, автор одного из вопросов.
Видимо то, что депутаты городского маслихата не обитают на своем сайте, поняли не только избиратели, но и сайты рассылающие спам-рассылку. В блогах нескольких депутатов вместо вопросов от избирателей можно найти ссылки на сторонние сайты. Большинство ссылок являются рекламой быстрых беззалоговых кредитов. Некоторые ссылки (к счастью их немного) рекламируют порно-сайты.
Получить комментарий самих депутатов не удалось. Секретаря городского маслихата трудно застать на рабочем месте, а телефоны остальных депутатов в аппарате маслихата предоставлять отказались. Видимо прямое общение с избирателями в перечень услуг депутатов не входит. «Уральская неделя» рассчитывает, что после этой публикации, кто-либо из депутатов или секретарь маслихата соизволит прокомментировать ситуацию.
«Уральская неделя» рассчитывает, что после этой публикации, кто-либо из депутатов или секретарь маслихата соизволит прокомментировать ситуацию.
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На это можно было бы рассчитывать, если бы они были «избранниками народа»! А они 100% назначенцы власти и служить будут власти и только власти…….выборы были и есть фикция……»Избранников народа» не было и нет….. но будут…………
Ну-у-у, если вы хотели пожаловаться на бездельника депутата, то следовало адресовать акиму города или области. Они несут ответственность за тех, кого «приручили», сделав депутатом.
Ну прям как дети малые!!! Все вам подсказывать надо.